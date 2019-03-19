Футбол

Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»РИА Новости 10:21

Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
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Владе Йованович покинул должность главного тренера «Локомотива»

Спорт-Экспресс10:45

Боб Доневалд стал главным тренером ПБК «Локомотив-Кубань»

КП - Кубань11:28

«Локомотив-Кубань» объявил о назначении нового главного тренера

Матч ТВ11:38

Доневалд возглавил «Локомотив-Кубань»

Чемпионат11:25

Доневальд сменил Йовановича на посту главного тренера «Локомотива-Кубани»

РИА Новости11:28

Главным тренером ПБК «Локомотив-Кубань» стал Боб Доневалд

Кубань 2412:56

Боб Доневальд стал главным тренером «Локомотива-Кубань»

Sports.ru11:58
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Политика

Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве изучат, «что действительно было сказано Трампом по поводу возможного вступления Бразилии в НАТО», сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:11
Экономика

Росстат изменил методику расчета доходов россиян

Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено в 11:41
Кино

Вышел долгожданный трейлер «Истории игрушек 4»

Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери

Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.
Обновлено в 05:14
Космос

В небе над ОАЭ появилась парковка для НЛО

В небе образовалась гигантская загадочная дыра.
Обновлено в 07:28
Политика

Александр Шестун решил прекратить голодовку

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, арестованный по делу о мошенничестве, легализации преступных доходов и незаконном предпринимательстве, решил прекратить голодовку, сообщила пресс-служба Совета по правам человека при президенте России.
Обновлено в 14:55
Политика

Лавров: Волкер лучше бы помолчал про выгоду России от НАТО

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер лучше бы помолчал о выгоде для России от членства Прибалтики в НАТО, где, как он сказал, наблюдается процветание экономического развития и царит мир.
Обновлено в 11:04
Игры

Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia

Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения

В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 15:16
Происшествия

В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами

Обновлено в 14:39
Футбол

Гиггз: «У ветеранов МЮ есть право на свое мнение»

Швед заявил, что ветераны «Юнайтед» жалуются на игру команды, потому что их не оставили работать в клубе.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие

Первую лодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду весной

"Действительно, первая лодка будет спущена на воду весной этого года", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, когда будет спущен на воду первый носитель "Посейдона".
Обновлено в 05:17
Политика

Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера

Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Мигранты дали ответ после изнасилования россиянки мигрантами

Изнасилование в Якутске женщины мигрантами из Киргизии используется для разжигания межнациональной розни, заявил радиостанции «Говорит Москва» председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов.
Обновлено в 06:39
Единоборства

Деонтей Уайлдер 18 мая встретится с Домиником Бризилом в Бруклине

Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Анна Седокова пристраивает собак

Анна Седокова решила помочь приюту для собак Super.Sobaka.
Обновлено в 12:27
Политика

Депутаты Рады потребовали разобраться с «захватом власти» в Одессе

Депутаты Верховной Рады, члены временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистку и чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов, потребовали от силовых ведомств расследовать деятельность «организованной преступной группировки», захватившей власть в Одессе.
Обновлено в 16:01
Политика

Шойгу передал Асаду послание от Путина

Министр обороны Сергей Шойгу провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и передал ему послание от главы российского государства Владимира Путина, приводит ТАСС сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 15:46
Политика

Лукашенко выразил сожаление в связи с отставкой Назарбаева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым, который объявил о решении уйти в отставку.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок

Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Шоу-бизнес

Стало известно имя пятого ребенка Марии Порошиной

После развода с мужем Мария Порошина стала матерью в пятый раз, однако до сих пор имя отца ее ребенка неизвестно.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Путин призвал Генпрокуратуру усилить защиту прав предпринимателей

Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ и региональных прокуроров «оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов».
Обновлено в 08:02
Хоккей

«Локомотив» проиграл СКА в Ярославле, счёт в серии стал 1-3

Ярославский «Локомотив» потерпел поражение от петербургского СКА на домашней арене в четвёртом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 1:3. Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва, следующая игра противостояния пройдёт в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:25
Футбол

Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗО

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет.
Обновлено в 04:01
Политика

AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США

Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".
Обновлено в 08:40
Политика

Алексей Текслер стал врио губернатора Челябинской области

Отставку Бориса Дубровского принял президент РФ Алексей Текслер, теперь уже экс-замминистра энергетики РФ, назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области.
Обновлено в 12:20
Единоборства

WBA обязала Усика провести защиту титула с Лебедевым

Всемирная ассоциация бокса (WBA) обязала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика провести обязательную защиту пояса в поединке с бывшим обладателем титула россиянином Денисом Лебедевым.
Обновлено в 15:47
Спорт

Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева

Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Политика

Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ

Обновлено вчера в 07:38
Наука

Лауреатом крупнейшей математической премии впервые стала женщина

Лауреатом Абелевской премии стала профессор Техасского университета в Остине (США) Карен Уленбек, сообщается на официальном сайте крупнейшей математической награды в мире.
Обновлено в 12:55
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