Футбол
Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»РИА Новости 10:21
Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Политика
Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве изучат, «что действительно было сказано Трампом по поводу возможного вступления Бразилии в НАТО», сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:11
Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиян
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено в 11:41
Кино
Вышел долгожданный трейлер «Истории игрушек 4»
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери
Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.
Обновлено в 05:14
Космос
В небе над ОАЭ появилась парковка для НЛО
В небе образовалась гигантская загадочная дыра.
Обновлено в 07:28
Политика
Александр Шестун решил прекратить голодовку
Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, арестованный по делу о мошенничестве, легализации преступных доходов и незаконном предпринимательстве, решил прекратить голодовку, сообщила пресс-служба Совета по правам человека при президенте России.
Обновлено в 14:55
Политика
Лавров: Волкер лучше бы помолчал про выгоду России от НАТО
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер лучше бы помолчал о выгоде для России от членства Прибалтики в НАТО, где, как он сказал, наблюдается процветание экономического развития и царит мир.
Обновлено в 11:04
Игры
Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia
Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения
В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 15:16
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами
Обновлено в 14:39
Футбол
Гиггз: «У ветеранов МЮ есть право на свое мнение»
Швед заявил, что ветераны «Юнайтед» жалуются на игру команды, потому что их не оставили работать в клубе.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
Первую лодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду весной
"Действительно, первая лодка будет спущена на воду весной этого года", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, когда будет спущен на воду первый носитель "Посейдона".
Обновлено в 05:17
Политика
Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Мигранты дали ответ после изнасилования россиянки мигрантами
Изнасилование в Якутске женщины мигрантами из Киргизии используется для разжигания межнациональной розни, заявил радиостанции «Говорит Москва» председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Анна Седокова пристраивает собак
Анна Седокова решила помочь приюту для собак Super.Sobaka.
Обновлено в 12:27
Политика
Депутаты Рады потребовали разобраться с «захватом власти» в Одессе
Депутаты Верховной Рады, члены временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистку и чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов, потребовали от силовых ведомств расследовать деятельность «организованной преступной группировки», захватившей власть в Одессе.
Обновлено в 16:01
Политика
Шойгу передал Асаду послание от Путина
Министр обороны Сергей Шойгу провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и передал ему послание от главы российского государства Владимира Путина, приводит ТАСС сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 15:46
Политика
Лукашенко выразил сожаление в связи с отставкой Назарбаева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым, который объявил о решении уйти в отставку.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок
Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Шоу-бизнес
Стало известно имя пятого ребенка Марии Порошиной
После развода с мужем Мария Порошина стала матерью в пятый раз, однако до сих пор имя отца ее ребенка неизвестно.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Путин призвал Генпрокуратуру усилить защиту прав предпринимателей
Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ и региональных прокуроров «оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов».
Обновлено в 08:02
Хоккей
«Локомотив» проиграл СКА в Ярославле, счёт в серии стал 1-3
Ярославский «Локомотив» потерпел поражение от петербургского СКА на домашней арене в четвёртом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 1:3. Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва, следующая игра противостояния пройдёт в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:25
Футбол
Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗО
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет.
Обновлено в 04:01
Политика
AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США
Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".
Обновлено в 08:40
Политика
Алексей Текслер стал врио губернатора Челябинской области
Отставку Бориса Дубровского принял президент РФ Алексей Текслер, теперь уже экс-замминистра энергетики РФ, назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области.
Обновлено в 12:20
Единоборства
WBA обязала Усика провести защиту титула с Лебедевым
Всемирная ассоциация бокса (WBA) обязала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика провести обязательную защиту пояса в поединке с бывшим обладателем титула россиянином Денисом Лебедевым.
Обновлено в 15:47
Спорт
Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Политика
Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ
Обновлено вчера в 07:38
Наука
Лауреатом крупнейшей математической премии впервые стала женщина
Лауреатом Абелевской премии стала профессор Техасского университета в Остине (США) Карен Уленбек, сообщается на официальном сайте крупнейшей математической награды в мире.
Обновлено в 12:55