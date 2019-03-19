Футбол
Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»РИА Новости 10:21
Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
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Политика
Биография первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
Назарбаев стал первым президентом Казахстана 24 апреля 1990 года. 19 марта 2019-го он сложил с себя полномочия главы государства.
Обновлено в 09:44
Политика
МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Россия поставит Египту истребители Су-35
ВКС России в 2018 году получили 10 истребителей Су-35.
Обновлено вчера в 04:28
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС
«Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.
Обновлено в 11:17
Политика
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ушел в отставку
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский уходит в отставку. Он написал заявление по собственному желанию 19 марта в Кремле.
Обновлено в 11:01
Политика
США ввели санкции против золотодобывающей компании Венесуэлы
Напомним, в последние месяцы США несколько раз расширяли санкции против Венесуэлы.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Анна Семенович предстала в образе брюнетки
Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Шаманов опроверг сообщения СМИ о наличии ТУ-22М3 в Крыму
Напомним, 19 марта в СМИ появилась информация о том, что в Крыму размещены ракетоносцы ТУ-22М3.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передано в прокуратуру
Обновлено в 08:35
Экономика
ФАС не удалось доказать сговор Минздрава и «Р-Фарм»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении Минздрава и «Р-Фарм» из-за отсутствия нарушений.
Обновлено в 12:07
Политика
Трамп отдал часть своей зарплаты Министерству нацбезопасности США
Трамп отметил, что пресса не любит писать подобные вещи, но он всегда отдает свою зарплату в размере 400 тысяч долларов различным ведомствам в течение года.
Обновлено в 02:26
Авто
Опубликована дата выхода рестайлинговой LADA Vesta FL
Вчера портал Drom.ru опубликовал план производства «Весты» на 2019 год, исходя из которого стала известна предположительная дата выхода обновленной LADA Vesta FL.
Обновлено в 01:26
Общество
Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян
Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК.
Обновлено в 10:54
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Матвиенко прокомментировала отставку Назарбаева
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
Минобороны показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей». На кадрах видно, как экипаж готовится к отплытию.
Обновлено в 02:25
Политика
Трамп допустил членство Бразилии в НАТО
США всерьез рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО и других альянсах.
Обновлено в 12:48
Космос
В сети появилось видео мощного взрыва метеора
Опубликованы кадры взрыва суперболида, который вошёл в атмосферу Земли над Беринговым морем у побережья Камчатского края в декабре прошлого года.
Обновлено в 12:38
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы
Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Футбол
Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»
Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом
Президент России Владимир Путин заявил, что Су-57 — лучший в мире самолет по всем тактико-техническим показателям.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Один человек погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области
Два человека пострадали и один погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области, все они являются сотрудниками ООО "Маловишерское ДЭП".
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»
Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
Обновлено в 08:36
Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Экономика
Росстат перестанет публиковать ежемесячные данные о доходах россиян
Росстат на неопределенный срок приостанавливает публикацию ежемесячных данных о доходах россиян.
Обновлено в 11:41
Спорт
Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19