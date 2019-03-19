Футбол
Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»РИА Новости 10:21
Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
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Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Обновлено в 17:18
Космос
«Роскосмос» оштрафовал свой НИИ на 155 млн рублей
Российская госкорпорация «Роскосмос» оштрафовала входящий в ее структуру исследовательский центр им. Келдыша на 154,9 млн рублей за срыв сроков создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки.
Обновлено в 16:19
Футбол
Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»
Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
Обновлено в 12:58
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Хоккей
«Вашингтон» приглашен на прием в Белый дом на следующей неделе
Игроки «Вашингтона» приглашены на приём в Белый дом, сообщает Washington Post.
Обновлено в 15:15
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Политика
Назарбаев ушел с поста президента Казахстана
Обновлено в 09:04
Экономика
Глава Сбербанка прокомментировал снижение тарифов банков на эквайринг
Ранее Банк России совместно с платежными системами разработал предложения по снижению банковских тарифов на эквайринг.
Обновлено в 08:40
Космос
Кононенко примерил на МКС маску для аварий с утечками аммиака
Российский космонавт Олег Кононенко во время нахождения на МКС примерил маску, предназначенную для аварий с утечками аммиака.
Обновлено в 12:30
Наука
Абелевская премия по математике впервые присуждена женщине
Обновлено в 15:14
Здоровье
Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.
Обновлено в 15:20
Политика
Депутаты Рады потребовали разобраться с «захватом власти» в Одессе
Депутаты Верховной Рады, члены временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистку и чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов, потребовали от силовых ведомств расследовать деятельность «организованной преступной группировки», захватившей власть в Одессе.
Обновлено в 16:01
Финансы
Фондовый рынок США растёт благодаря ФРС и Boeing
Индексы фондового рынка США проводят торги в «зеленой зоне», хотя и не показывают сильного роста, 19 марта передает агентство Reuters.
Обновлено в 15:31
Спорт
Загитова последней представит короткую программу на ЧМ
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступит последней в короткой программе на чемпионате мира в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:50
Баскетбол
УНИКС проиграл «Валенсии» в первом полуфинальном матче Кубка Европы
УНИКС в гостях уступил «Валенсии» (64:69) в первом полуфинальном матче Кубка Европы.
Обновлено в 15:28
Футбол
Подписан рекордный контракт в истории спорта
Обновлено в 13:41
Авто
Родстер от ателье Ares Design будет представлен в конце этого года
Итальянский Lamborghini Huracan является очень желанным автомобилем, но после того, как ребята из тюнинг-ателье Ares Design над ним поработали, он превратился из бушующего быка в грациозную пантеру.
Обновлено в 06:47
Космос
NASA предупредило, что к Земле приближается крупный астероид
Объект должен максимально сблизиться с планетой 22 марта Крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии меньшем, чем отделяет планету от Луны, сообщает сайт NASA.
Обновлено 17 марта в 23:15
Политика
Путин отправил в отставку губернатора Челябинской области
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
Под Калининградом боевые самолеты отработали бомбометание
В калининградском небе вновь шумели военные самолеты.
Обновлено в 10:49
Культура
Лукашенко поздравил Валерия Леонтьева с юбилеем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Валерия Леонтьева с 70-летием, отметив, что певец занимает особое место в истории современного искусства.
Обновлено в 02:18
Авто
На месте завода Ford во Всеволожске может появиться автосервис
Завод Ford во Всеволожске продолжит работу как минимум до начала 2020 года, сообщил "Известиям" представитель межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" Игорь Темченко.
Обновлено вчера в 23:44
Музыка
Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе
Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Экономика
Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей
В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 14:48
Хоккей
ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина
В Москве продолжают выявлять сильнейшего в серии Кубка Гагарина представители Западной конференции КХЛ – столичные "Динамо" и ЦСКА.
Обновлено в 15:41
Кино
Вышел трейлер «Истории игрушек 4»
Студия Pixar опубликовала трейлер к новому мультфильму «История игрушек 4», премьера которого состоится в июне 2019 года.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Тимати и Алёна Шишкова отпраздновали 5-летие дочери Алисы
Родители подарили девочке на 5-летие тематическую вечеринку с элементами повествования Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Стало известно имя пятого ребенка Марии Порошиной
После развода с мужем Мария Порошина стала матерью в пятый раз, однако до сих пор имя отца ее ребенка неизвестно.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Мать Рабио: «Не хочу плакать, но мой сын — заключенный в „ПСЖ“»
Вероник Рабио, мать полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабио, рассказала о том, как ее сын чувствует себя без игровой практики.
Обновлено в 16:49
Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщает ИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57