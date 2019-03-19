Футбол
Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»РИА Новости 10:21
Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:28, Ашберн
Политика
Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
Обновлено в 15:50
Кино
Вышел трейлер «Бледной синей точки» с Натали Портман и Дэном Стивенсом
Кинокомпания Fox Searchlight Pictures выпустила дебютный трейлер научно-фантастической драмы Ноя Хоули («Фарго», «Легион»), получившей название «Бледная синяя точка».
Обновлено в 07:18
Происшествия
Полиция нашла записку в автомобиле стрелка из Утрехта
Прокуратура Нидерландов сообщила о нахождении записки в автомобиле, который стрелявший в Утрехте использовал при бегстве с места происшествия.
Обновлено в 08:56
Здоровье
Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.
Обновлено в 15:20
Политика
Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией
Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Наука
Главную математическую премию мира впервые присудили женщине
Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Тело мужчины с простреленной головой нашли в центре Москвы
В столице на улице Большая Полянка обнаружено тело мужчины с огнестрельной раной головы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Ксения Собчак посетила репетицию спектакля Максима Виторгана
Именно поэтому Ксения Собчак по-настоящему удивила своих фолловеров, рассказав им, что посетила репетицию спектакля, режиссером которого является Максим Виторган.
Обновлено вчера в 15:05
Общество
«Эковахта Сахалина» опубликовала отчет о деятельности в 2018 году
В 2018 году «Эковахта» работала по своим традиционным направлениям – сохранение тихоокеанских лососей и сахалинского тайменя, защита рек от негативного воздействия при добыче полезных ископаемых, охрана заказника «Восточный» и других особо охраняемых природных территорий.
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес
Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был рак
Телеведущий Егор Иващенко, подопечный певицы Юлии Началовой на телепроекте «Один в один», заявил, что Началова ранее смогла победить онкологическое заболевание.
Обновлено в 17:49
Политика
Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Здоровье
Томские кардиохирурги впервые в мире имплантировали кондуит с системой easychange
В кардиохирургическом отделении № 1 НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра впервые в мире имплантированы клапаносодержащие кондуиты с биологическим протезом.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Стратегический «Борей» вышел на испытания
Видео испытаний российской стратегической атомной подводной лодки проекта "Борей" опубликовало Министерство обороны РФ.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
В США обвинили Россию и Китай в создании вооружений против спутников
США считают, что Россия и Китай, обсуждая предотвращение гонки вооружений в космосе, параллельно разрабатывают вооружения, которые могут быть использованы для уничтожения спутников, заявила помощник госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет.
Обновлено в 07:12
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
Обновлено в 19:01
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Здоровье
В Тамбове появилась станция скорой помощи и медицины катастроф
В Тамбове появилась областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф.
Обновлено в 07:26
Политика
США готовы к торговому партнерству с Британией после Brexit
Соединенные Штаты будут готовы оперативно заключить новые торговые соглашения с Великобританией после Brexit, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 16:25
Политика
Путин принял отставку губернатора Челябинской области
Президент России Владимир Путин принял отставку челябинского губернатора Бориса Дубровского и назначил временным главой региона первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной
Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В США «единорог» ограбил магазин
Обновлено в 17:16
Политика
Путин и Назарбаев провели телефонный разговор
В Кремле подтвердили факт телефонного разговора во вторник президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 10:27
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Происшествия
В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами
Обновлено в 14:39
Единоборства
WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым
Обновлено в 15:20
Авто
Яндекс и Hyundai вместе разработают беспилотные машины
Компания Яндекс и производитель автомобильных компонентов Hyundai Mobis подписали соглашение о совместном создании программно-аппаратного комплекса для беспилотных автомобилей.
Обновлено в 06:47