Футбол

Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»РИА Новости 10:21

Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
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Владе Йованович покинул должность главного тренера «Локомотива»

Спорт-Экспресс10:45

Боб Доневалд стал главным тренером ПБК «Локомотив-Кубань»

КП - Кубань11:28

Главным тренером ПБК «Локомотив-Кубань» стал Боб Доневалд

Кубань 2412:56

«Локомотив-Кубань» объявил о назначении нового главного тренера

Матч ТВ11:38

Доневальд сменил Йовановича на посту главного тренера «Локомотива-Кубани»

РИА Новости11:28

Доневалд возглавил «Локомотив-Кубань»

Чемпионат11:25

Боб Доневальд стал главным тренером «Локомотива-Кубань»

Sports.ru11:58
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Политика

Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
Обновлено в 15:50
Кино

Вышел трейлер «Бледной синей точки» с Натали Портман и Дэном Стивенсом

Кинокомпания Fox Searchlight Pictures выпустила дебютный трейлер научно-фантастической драмы Ноя Хоули («Фарго», «Легион»), получившей название «Бледная синяя точка».
Обновлено в 07:18
Происшествия

Полиция нашла записку в автомобиле стрелка из Утрехта

Прокуратура Нидерландов сообщила о нахождении записки в автомобиле, который стрелявший в Утрехте использовал при бегстве с места происшествия.
Обновлено в 08:56
Здоровье

Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.
Обновлено в 15:20
Политика

Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией

Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Наука

Главную математическую премию мира впервые присудили женщине

Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Тело мужчины с простреленной головой нашли в центре Москвы

В столице на улице Большая Полянка обнаружено тело мужчины с огнестрельной раной головы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Ксения Собчак посетила репетицию спектакля Максима Виторгана

Именно поэтому Ксения Собчак по-настоящему удивила своих фолловеров, рассказав им, что посетила репетицию спектакля, режиссером которого является Максим Виторган.
Обновлено вчера в 15:05
Общество

«Эковахта Сахалина» опубликовала отчет о деятельности в 2018 году

В 2018 году «Эковахта» работала по своим традиционным направлениям – сохранение тихоокеанских лососей и сахалинского тайменя, защита рек от негативного воздействия при добыче полезных ископаемых, охрана заказника «Восточный» и других особо охраняемых природных территорий.
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес

Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был рак

Телеведущий Егор Иващенко, подопечный певицы Юлии Началовой на телепроекте «Один в один», заявил, что Началова ранее смогла победить онкологическое заболевание.
Обновлено в 17:49
Политика

Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы

12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Здоровье

Томские кардиохирурги впервые в мире имплантировали кондуит с системой easychange

В кардиохирургическом отделении № 1 НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра впервые в мире имплантированы клапаносодержащие кондуиты с биологическим протезом.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

Стратегический «Борей» вышел на испытания

Видео испытаний российской стратегической атомной подводной лодки проекта "Борей" опубликовало Министерство обороны РФ.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Инкассаторский автомобиль перевернулся на Корсаковской трассе

Обновлено в 18:06
Армия и оружие

В США обвинили Россию и Китай в создании вооружений против спутников

США считают, что Россия и Китай, обсуждая предотвращение гонки вооружений в космосе, параллельно разрабатывают вооружения, которые могут быть использованы для уничтожения спутников, заявила помощник госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет.
Обновлено в 07:12
Футбол

Аршавин выступил против бразильцев в сборной России

Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
Обновлено в 19:01
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Здоровье

В Тамбове появилась станция скорой помощи и медицины катастроф

В Тамбове появилась областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф.
Обновлено в 07:26
Политика

США готовы к торговому партнерству с Британией после Brexit

Соединенные Штаты будут готовы оперативно заключить новые торговые соглашения с Великобританией после Brexit, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 16:25
Политика

Путин принял отставку губернатора Челябинской области

Президент России Владимир Путин принял отставку челябинского губернатора Бориса Дубровского и назначил временным главой региона первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера.
Обновлено в 13:48
Политика

Москалькова прибыла в Киев для участия в суде по делу Вышинского

Обновлено в 18:25
Шоу-бизнес

Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной

Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В США «единорог» ограбил магазин

Обновлено в 17:16
Политика

Путин и Назарбаев провели телефонный разговор

В Кремле подтвердили факт телефонного разговора во вторник президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 10:27
Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Происшествия

В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами

Обновлено в 14:39
Единоборства

WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым

Обновлено в 15:20
Происшествия

Подростки в Воронеже избили бездомного и выложили видео в Сеть

Обновлено в 09:39
Авто

Яндекс и Hyundai вместе разработают беспилотные машины

Компания Яндекс и производитель автомобильных компонентов Hyundai Mobis подписали соглашение о совместном создании программно-аппаратного комплекса для беспилотных автомобилей.
Обновлено в 06:47
Как работают Яндекс.Новости?
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