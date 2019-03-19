Футбол
Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»РИА Новости вчера в 10:21
Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
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Политика
Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу Хасиков
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:23
Кино
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон посещал психотерапевта
Звезда нашумевшего сериала «Игра престолов» Кит Харингтон был вынужден обратиться за помощью к квалифицированному психотерапевту, поскольку не мог справиться с бременем славы самостоятельно.
Обновлено в 05:42
Общество
«Мега Дыбенко» ждет реконструкция в 3 млрд рублей
В первую очередь в комплекс будет интегрирован магазин IKEA, объем инвестиций в этот проект составит 3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Старшая дочь Назарбаева избрана спикером Сената Казахстана
В Казахстане избран новый председатель Сената, им стала Дариги Назарбаева, старшая дочь объявившего накануне о своей отставке с поста президента Нурсултана Назарбаева, сообщают агентства.
Обновлено в 05:09
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Политика
Зампред бундестага потребовал выслать посла США из Германии
Зампредседателя бундестага Вольфганг Кубики призвал главу МИД Германии Хайко Мааса «незамедлительно объявить» посла США в ФРГ Ричарда Гренелла персоной нон грата.
Обновлено вчера в 12:52
Экономика
Forbes составил рейтинг надежных банков России
В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Американцы провели испытания грузовых одноразовых беспилотников
Американские специалисты смогли провести первые лётные испытания грузовых беспилотников одноразового применения.
Обновлено в 04:16
Политика
Китай может исключить Boeing 737 Max из торговой сделки с США
Китай может исключить покупку самолётов Boeing 737 Max из списка торговой сделки с США в рамках нового соглашения.
Обновлено в 03:00
Политика
Порошенко обвинил Россию в медленном развитии киевского метро
Президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в медленных темпах развития киевского метрополитена.
Обновлено в 01:50
Технологии
Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам
«Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.
Обновлено в 04:09
Политика
Врио губернатора Челябинской области прилетел в регион
В Челябинск прибыл Алексей Текслер, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора региона.
Обновлено в 02:14
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Авто
Scania в 2018 году продемонстрировала рекорд продаж в России
Российская компания подвела итоги продаж в 2018 году.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Спорт
Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости
Обновлено в 02:37
Общество
Петербургский омбудсмен защитил геев от депутатов
Петербургский омбудсмен отчитался перед депутатами за 2018 год.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой
Обновлено вчера в 15:53
Авто
Peugeot не исключает слияния с Fiat Chrysler
Акции Fiat Chrysler выросли на 5,2%, а Peugeot – на 2,7%. В результате на 2,5% также вырос европейский автомобильный индекс.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Раскрыты данные «чёрного ящика» упавшего в Индонезии самолёта Boeing
Раскрыты данные "чёрного ящика" с самолёта Boeing, упавшего в Индонезии в 2018 году.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Бывший член банды Басаева не признал вину в терактах
Бывший член банды Шамиля Басаева Аслан Яндиев отказался признавать свою вину в террористической деятельности.
Обновлено в 04:33
Авто
Mercedes представил обновленный GLC Coupe
Обновленный GLC Coupe покажут месяцем позже в Нью-Йорке. Оба кроссовера получили схожие изменения.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Минобороны показало видео полета Шойгу над Сирией
"Во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Cу-35С c авиабазы Хмеймим", - отмечается в подписи к видео.
Обновлено в 01:29
Экономика
Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России
Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.
Обновлено вчера в 07:57
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов впервые вышли в свет
Российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов впервые "официально" вышли в свет, пишет сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям Трампа о Бразилии
В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям президента США Дональда Трампа, допустившего возможность предоставить Бразилии статус союзнической страны, переадресовав вопрос к американским властям.
Обновлено в 05:40
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
Обновлено вчера в 13:00