Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо поделился ожиданиями от борьбы с российскими лыжниками на «Тур де Ски».

Йоханнес Клэбо: «Плох в русском языке, иначе раззадорил бы как-нибудь Устюгова и Большунова»

Спорт Спорт Устюгов занял третье место в спринте на этапе «Тур де Ски» Сергей Устюгов стал третьим в спринтерской гонке свободным стилем на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в Валь-Мюстаир (Швейцария).

Хоккей Хоккей Российские хоккеисты обыграли Канаду на молодежном чемпионате мира

Футбол Футбол Гол Джейми Варди принес «Лестеру» победу над «Эвертоном» 1 января между коллективами «Эвертон» и «Лестер Сити» на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19.

Спорт Спорт Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.

Футбол Футбол Обамеянг, Салах и Мане претендуют на звание футболиста года в Африке Вручение награды состоится 8 января в сенегальском городе Дакар.

Хоккей Хоккей Карлссон, Мозик и Шипачев признаны лучшими игроками декабря в КХЛ Вратарь астанинского "Барыса" Хенрик Карлссон, защитник подольского "Витязя" Войтек Мозик и нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев признаны лучшими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам декабря.

Футбол Футбол Игроки ЦСКА попали в топ-50 молодых футболистов по версии УЕФА

Теннис Теннис С. Уильямс обыграла Бенчич на Кубке Хопмана

Футбол Футбол Игроки сборной России поздравили болельщиков с Новым годом Футболисты сборной России поздравили страну и болельщиков национальной команды с Новым годом.

Баскетбол Баскетбол НБА назвала лучших игроков недели

Теннис Теннис Звонарева вышла в четвертьфинал в Шэньчжэне, Родина выбыла Российская теннисистка Вера Звонарева пробилась в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне (Китай), обыграв сербку Ивану Йорович.

Футбол Футбол Два игрока «Зенита» могут перейти в «Ривер Плейт» Краневиттер, Ригони и Дриусси перешли в "Зенит" в 2017 году.

Хоккей Хоккей Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ за 2018 год

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