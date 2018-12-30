Спорт

Йоханнес Клэбо: «Плох в русском языке, иначе раззадорил бы как-нибудь Устюгова и Большунова»
Sports.ru
вчера в 11:15

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо поделился ожиданиями от борьбы с российскими лыжниками на «Тур де Ски».
Sports.ruвчера в 11:15

Подробнее о событии

Норвежец Клебо плохо знает русский, чтобы раззадорить Устюгова и Большунова

REGNUM05:51

Йоханнес Клебо: «Я плох в русском языке, чтобы раззадорить Большунова и Устюгова»

Матч ТВ05:22

Йоханнес Клебо: «Я плох в русском языке, чтобы раззадорить Большунова и Устюгова»

Sportbox.RU05:22

Клебо: вывести из себя Устюгова и Большунова? Я плох в русском

Чемпионатвчера в 11:49

Йоханнес Клэбо: «Плох в русском языке, иначе раззадорил бы как-нибудь Устюгова и Большунова»

Sports.ruвчера в 11:15
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Спорт

Устюгов занял третье место в спринте на этапе «Тур де Ски»

Сергей Устюгов стал третьим в спринтерской гонке свободным стилем на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в Валь-Мюстаир (Швейцария).
Обновлено в 09:48
Хоккей

Российские хоккеисты обыграли Канаду на молодежном чемпионате мира

Обновлено вчера в 23:14
Футбол

Гол Джейми Варди принес «Лестеру» победу над «Эвертоном»

1 января между коллективами «Эвертон» и «Лестер Сити» на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19.
Обновлено в 10:18
Спорт

Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса

К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Футбол

Обамеянг, Салах и Мане претендуют на звание футболиста года в Африке

Вручение награды состоится 8 января в сенегальском городе Дакар.
Обновлено в 07:03
Хоккей

Карлссон, Мозик и Шипачев признаны лучшими игроками декабря в КХЛ

Вратарь астанинского "Барыса" Хенрик Карлссон, защитник подольского "Витязя" Войтек Мозик и нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев признаны лучшими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам декабря.
Обновлено в 07:25
Футбол

Игроки ЦСКА попали в топ-50 молодых футболистов по версии УЕФА

Обновлено в 08:37
Теннис

С. Уильямс обыграла Бенчич на Кубке Хопмана

Обновлено в 08:25
Футбол

Игроки сборной России поздравили болельщиков с Новым годом

Футболисты сборной России поздравили страну и болельщиков национальной команды с Новым годом.
Обновлено в 10:08
Баскетбол

НБА назвала лучших игроков недели

Обновлено в 09:59
Теннис

Звонарева вышла в четвертьфинал в Шэньчжэне, Родина выбыла

Российская теннисистка Вера Звонарева пробилась в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне (Китай), обыграв сербку Ивану Йорович.
Обновлено в 03:02
Футбол

Два игрока «Зенита» могут перейти в «Ривер Плейт»

Краневиттер, Ригони и Дриусси перешли в "Зенит" в 2017 году.
Обновлено в 06:05
Хоккей

Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ за 2018 год

Обновлено в 08:52
Единоборства

Макгрегору не понравился бой Мэйвезера с Нацукавой

Обновлено в 06:18
Футбол

Иско и Хамес могут стать игроками «Ювентуса»

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к двух игрокам мадридского "Реала" Хамесу Родригесу, а также Иско Аларкону.
Обновлено в 10:23
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Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвежский лыжник
Норвежский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в личном спринте, обладатель Большого хрустального глобуса сезона 2017/2018, обладатель малого Хрустального глобуса в зачёте спринта сезонов 2016/2017 и 2017/2018, трёхкратный чемпион мира среди юниоров.
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Сергей Александрович Устюгов
Российский лыжник
Российский лыжник, двукратный чемпион мира 2017 года, победитель многодневной гонки Тур де Ски 2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России. Универсал, успешно выступает и в спринтерских, и в дистанционных гонках.
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