Спорт
Йоханнес Клэбо: «Плох в русском языке, иначе раззадорил бы как-нибудь Устюгова и Большунова»
Йоханнес Клэбо: «Плох в русском языке, иначе раззадорил бы как-нибудь Устюгова и Большунова»Sports.ruвчера в 11:15
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо поделился ожиданиями от борьбы с российскими лыжниками на «Тур де Ски».
Sports.ruвчера в 11:15
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Спорт
Устюгов занял третье место в спринте на этапе «Тур де Ски»
Сергей Устюгов стал третьим в спринтерской гонке свободным стилем на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в Валь-Мюстаир (Швейцария).
Обновлено в 09:48
Хоккей
Российские хоккеисты обыграли Канаду на молодежном чемпионате мира
Обновлено вчера в 23:14
Футбол
Гол Джейми Варди принес «Лестеру» победу над «Эвертоном»
1 января между коллективами «Эвертон» и «Лестер Сити» на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19.
Обновлено в 10:18
Спорт
Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса
К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Футбол
Обамеянг, Салах и Мане претендуют на звание футболиста года в Африке
Вручение награды состоится 8 января в сенегальском городе Дакар.
Обновлено в 07:03
Хоккей
Карлссон, Мозик и Шипачев признаны лучшими игроками декабря в КХЛ
Вратарь астанинского "Барыса" Хенрик Карлссон, защитник подольского "Витязя" Войтек Мозик и нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев признаны лучшими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам декабря.
Обновлено в 07:25
Футбол
Игроки ЦСКА попали в топ-50 молодых футболистов по версии УЕФА
Обновлено в 08:37
Теннис
С. Уильямс обыграла Бенчич на Кубке Хопмана
Обновлено в 08:25
Футбол
Игроки сборной России поздравили болельщиков с Новым годом
Футболисты сборной России поздравили страну и болельщиков национальной команды с Новым годом.
Обновлено в 10:08
Баскетбол
НБА назвала лучших игроков недели
Обновлено в 09:59
Теннис
Звонарева вышла в четвертьфинал в Шэньчжэне, Родина выбыла
Российская теннисистка Вера Звонарева пробилась в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне (Китай), обыграв сербку Ивану Йорович.
Обновлено в 03:02
Футбол
Два игрока «Зенита» могут перейти в «Ривер Плейт»
Краневиттер, Ригони и Дриусси перешли в "Зенит" в 2017 году.
Обновлено в 06:05
Хоккей
Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ за 2018 год
Обновлено в 08:52
Единоборства
Макгрегору не понравился бой Мэйвезера с Нацукавой
Обновлено в 06:18
Футбол
Иско и Хамес могут стать игроками «Ювентуса»
Туринский "Ювентус" проявляет интерес к двух игрокам мадридского "Реала" Хамесу Родригесу, а также Иско Аларкону.
Обновлено в 10:23