Спорт
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мираГоворит Москва 07:54
Норвежский биатлонист преодолел дистанцию за 36минут 43,8 секунды, допустив один промах. Вторым стал австриец Юлиан Эверхард. Третье место занял француз Кентен Фийон.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
Армия и оружие
ЗРК «Панцирь» и «Бук» отразили авиаудар Израиля по аэропорту в Сирии
Зенитные ракетные комплексы «Панцирь» и «Бук» в ходе отражения авиаудара израильских ВВС по аэропорту в Дамаске уничтожили семь ракет.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами.
Обновлено в 08:59
Наука
В Египте обнаружили могилы эпохи Древнего царства
Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII – середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, сообщили в министерстве по делам памятников древности арабской республики.
Обновлено в 10:41
Кино
Скончался продюсер «Рэмбо» и «Терминатора»
Обновлено в 11:15
Общество
На Москву надвигаются аномальные морозы
22 и 23 января в Москве ожидаются аномальные морозы до 25 градусов. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».
Обновлено в 09:29
Общество
В Ташкенте обнаружили старинный клад на один миллион долларов
Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион долларов.
Обновлено в 04:20
Авто
«АвтоВАЗ» показал забытый электрокар времен СССР «Рапан»
Концепт электрокара «АвтоВАЗ» представил на парижском автосалоне в 1998 году.
Обновлено в 10:17
Общество
Россияне смогут наблюдать полное лунное затмение
Обновлено 18 января в 08:14
Происшествия
Муж Елизаветы II нарушил закон через пару дней после ДТП
Мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа заметили непристегнутым за рулем автомобиля спустя всего пару дней после ДТП.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Жители Петербурга пожаловались на странный запах
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Тибетском автономном районе на юге-западе Китая, говорится в заявлении сейсмического центра Китая.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Режиссера Алексея Красовского пригласили в полицию на допрос
Режиссера фильма "Праздник" Алексея Красовского пригласили на допрос в полицию, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.
Обновлено в 07:10
Происшествия
На акции «желтых жилетов» во Франции задержали около 300 человек
Около 300 человек задержаны во Франции в ходе десятой акции протестов "желтых жилетов" в субботу, 19 января, передает BFMTV.
Обновлено в 11:35
Интернет
Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»
Обновлено в 09:52
Кино
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в «Короне»
Deadline пишет, что четвертый сезон «Короны» скорее всего будет происходить в конце 70-х, когда Тэтчер стала первой женщиной-главой британского правительства.
Обновлено в 10:13
Общество
От самой толстой кошки Великобритании отказались четыре раза
Кошка по кличке Митси (Mitzi), которая считалась одной из самых толстых в Великобритании, снова ищет дом.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Одинцово автомобиль упал с третьего этажа многоярусной парковки в ТЦ
Автомобиль, в салоне которого были два человека, упал с третьего этажа многоярусной парковки в торговом центре в подмосковном Одинцово, есть пострадавший, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного главка МВД.
Обновлено в 07:37
Происшествия
На северо-востоке Москвы загорелась квартира многоэтажного дома
Обновлено в 11:25
Кино
Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube
Обновлено в 04:42
Происшествия
В результате пожара в Куршевеле погибли два человека
По меньшей мере два человека погибли, 25 пострадали в результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах.
Обновлено в 03:22
Происшествия
На трассе в Челябинской области опрокинулся микроавтобус
Микроавтобус опрокинулся на трассе в Челябинской области, в результате травмы получили 11 человек.
Обновлено в 10:12
Политика
В Афинах десять полицейских ранены в столкновениях у здания парламента
Обновлено в 09:55
Теннис
Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Слоан Стивенс в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Японии скончался старейший мужчина мира
Обновлено в 06:03
Хоккей
Дивизион Чернышева обыграл Дивизион Боброва в финале Матча звезд КХЛ
В финале Матча звезд КХЛ Дивизиона Чернышева обыграл Дивизион Боброва со счетом 4:3.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Чечне без электричества остались более 120 тыс. человек
Около 122 500 человек остались без энергоснабжения в Урус-Мартановском районе в Чечне. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.
Обновлено в 08:42
Интернет
Приложение Google Maps показывает пользователям дорожные камеры
Обновлено в 05:08
Происшествия
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 76
Мощный взрыв и пожар произошли в пятницу вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в мексиканском штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали топливо.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Марий Эл
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Певец Андрей Губин рассказал о своей болезни
Обновлено вчера в 16:50