Спорт

Йоханнес Бё намерен сделать всё, чтобы всегда опережать Логинова
RT на русском
03:51

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, победивший в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, заявил, что не хочет много говорить о россиянине Александре Логинове, который выступает после двухгодичной дисквалификации за употребление допинга.
RT на русском03:51

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В Госдуме считают неэтичными высказывания норвежских биатлонистов в адрес Логинова

Спорт-Экспресс05:40

Ветле-Сьястад Кристиансен: «Надеюсь, теперь Логинов соревнуется с нами на равных условиях»

Матч ТВ01:01

Ветле-Сьястад Кристиансен: «Надеюсь, теперь Логинов соревнуется с нами на равных условиях»

Sportbox.RU01:01

Кристиансен: Логинов отбыл наказание, нужно проявить к нему терпимость

Чемпионат00:37

Братья Бё ополчились на Логинова

News.ruвчера в 20:26

«Грабители банков тоже живут в обществе». Норвежские биатлонисты высказались о Логинове

Sport24.ruвчера в 21:22

Норвежские биатлонисты про Логинова: «Тяжело смотреть, что отстраненные за допинг возвращаются»

Sports.ruвчера в 15:47
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Спорт

Логинов выиграл серебро на этапе Кубка мира по биатлону

Обновлено вчера в 15:48
Спорт

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В преддверии короткой программы провела тренировку двукратная чемпионка мира Евгения Медведева - во время проката она упала.
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Футбол

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Как сообщает источник, 22-летний испанец пропустит из-за травмы следующие три недели.
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Футбол

Агент игрока «Саутгемптона»: с ЦСКА и «Спартаком» переговоров не было

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Российский биатлонист, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.
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Йоханнес Тинес Бё
Норвежский биатлонист
Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 в смешанной эстафете и эстафете, трёхкратный чемпион мира, многократный победитель этапов Кубка мира. Младший брат олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира Тарьея Бё. Йоханнес также имеет опыт выступления в лыжных гонках.
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