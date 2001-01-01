Йоханнес Бо одержал 37-ю победу в карьере, у Пайффера – 32-й подиумSports.ru вчера в 13:18

Вторым стал Тарьей Бо, он в 35 раз в карьере завершил гонку в призах (9-9-17). Немец Арнд Пайффер взял бронзу, это его 32-е попадание на подиум (10-13-9).

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