Спорт

Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10Вести.Ru 12:48

В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону. В пятницу на старт вышли мужчины, которым предстояло выявить лучшего в спринте на 10 километров. Победителем стал норвежец лидер общего зачета Йоханнес Бе.
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Дмитрий Васильев: «Логинов был бы вторым в спринте, если бы не штрафной круг»

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Прогноз на биатлон: ждать ли нового прорыва от Александра Логинова?

Все про Спорт ру15:06

Кентен Фийон Майе: «Мне хочется опередить Логинова и стать вторым в общем зачете Кубка мира»

Матч ТВ16:31

Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо убежит первым, Фильон-Майе – 3-м, Логинов – 9-м, Елисеев – 18-м, Гараничев – 28-м

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Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову

Советский спорт15:30

Букмекеры оценили шансы Логинова выиграть спринт в Осло

Sport24.ru05:31

Хованцев: Логинову нужно стрелять на ноль, чтобы сохранить позицию

Чемпионат13:47
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 21:04, Ашберн
Политика

Россию попросили защитить киргизов в Якутии

Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
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Общество

Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов

Лёд и снег на Эвересте начали активно таять в связи с глобальным потеплением, открывая всё больше тел альпинистов.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия

В Славянске-на-Кубани в ДТП погиб мотоциклист

В результате ДТП погиб пилот мотоцикла, водителя автомобиля госпитализировали с места аварии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в правоохранительных органах.
Обновлено в 13:44
Спорт

Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира

Обновлено в 15:25
Происшествия

Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии

Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Происшествия

Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео

Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:40
Политика

Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено в 19:17
Происшествия

На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей

Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено в 11:08
Экономика

Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Общество

Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери

Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.
Обновлено в 07:24
Политика

Мюллер завершил расследование «российского дела»

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Политика

США ввели санкции против венесуэльского государственного банка BANDES

Минфин США ввел санкции в отношении венесуэльского государственного банка BANDES, соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.
Обновлено в 16:07
Культура

Костюмы супергероев из сериалов Marvel выставят на аукцион

Американская компания Marvel Entertainment выставит на аукцион костюмы и реквизит из сериалов про супергероев.
Обновлено в 11:56
Политика

Рогозин запретил рабочим выходить на стройку второй очереди Восточного

Обновлено в 16:40
Происшествия

Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео

Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено в 14:50
Происшествия

В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия

Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Общество

Победительницу конкурса «Мисс Москва» лишили титула

Победительницу конкурса «Мисс Москва – 2018» Алесю Семеренко лишили титула из-за нарушения условий, этот инцидент произошел впервые за всю историю мероприятия.
Обновлено вчера в 07:15
Культура

Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства

Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Маргарита Агибалова продала две квартиры, чтобы купить дом на Кипре

Обновлено в 17:30
Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Обновлено вчера в 22:09
Культура

Искусство в РФ хотят защитить от статьи за оскорбление чувств верующих

Новый законопроект о культуре защитит произведения искусства от статьи, подразумевающей ответственность за оскорбление чувств верующих.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Утрехтский стрелок признал вину

Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.
Обновлено в 10:55
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Космос

Ракета-носитель Vega стартовала с космодрома Куру

Обновлено вчера в 23:52
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Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
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23 марта 2019 года Церковь отметит Родительскую субботу

Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.
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Здоровье

Популярный женский контрацептив оказался опасен для здоровья

Речь идет о женских контрацептивах "Жанин". Соответствующую информацию приводит ТАСС.
Обновлено в 12:49
Спорт

Логинов о допинге: Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в спорт

«Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в биатлон», — заявил Логинов, добавив, что он не настолько глуп.
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Политика

Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа

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Александр Викторович Логинов
Российский биатлонист
Российский биатлонист, серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в спринте, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.
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