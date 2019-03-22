Спорт
Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10Вести.Ru 12:48
В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону. В пятницу на старт вышли мужчины, которым предстояло выявить лучшего в спринте на 10 километров. Победителем стал норвежец лидер общего зачета Йоханнес Бе.
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Уроженец Турции, подозреваемый по делу о стрельбе в нидерландском Утрехте, жертвами которой стали три человека, признал свою вину, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на прокуратуру Нидерландов.
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Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Общество
Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора
Обновлено в 06:11
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Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
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Происшествия
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Экономика
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Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
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В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку
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Глава МИД Белоруссии отверг возможность объединения с Россией
Глава МИД Белоруссии пояснил, что тема о объединенном государстве, которое возглавит Владимир Путин поднималась на переговорах представителей России и Белоруссии "вскольз", и то только в рамках упоминаний СМИ.
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Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения
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Происшествия
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Группа фанатов кричала «Хайль Гитлер» на матче Германия — Сербия
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