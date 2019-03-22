Спорт

Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10Вести.Ru 12:48

В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону. В пятницу на старт вышли мужчины, которым предстояло выявить лучшего в спринте на 10 километров. Победителем стал норвежец лидер общего зачета Йоханнес Бе.
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Йоханнес Бе: «Хочется выиграть все три гонки в Холменколлене»

Матч ТВ13:40

Логинов занял второе место в спринтерском зачете Кубка мира

Советский спорт13:41

Й. Бе выиграл спринт на домашнем этапе Кубка мира по биатлону. Видеообзор гонки

Sport24.ru14:48

Логинов занял второе место в спринтерском зачете Кубка мира

Газета.Ru14:26

Кубок мира. Общий зачет. Логинов опережает Фильона-Майе на 19 очков в борьбе за второе место

Sports.ru13:49

Стрельба в тумане - в обзоре спринтерской гонки на этапе КМ в Норвегии. Видео

Спорт-Экспресс14:17

Победа Й. Бё и промахи россиян — в обзоре туманного спринта в Хольменколлене

Чемпионат14:47
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Происшествия

Водителю убийце 16 подростков в Канаде дали 8 лет тюрьмы

В Канаде водитель большегруза Джаскират Сингх Сидху, который протаранил автобус с юниорской хоккейной командой «Гумбольт Бронкос», приговорён к восьми годам тюрьмы за убийство по неосторожности.
Обновлено в 13:38
Спорт

Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира

Обновлено в 13:16
Общество

Британские бродяги признались в зарабатывании $800 в день

Обновлено вчера в 18:25
Армия и оружие

Белый дом сообщил о 100% освобождении территории Сирии от ИГ

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии на 100% освобождена от террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 12:30
Политика

В СЕ заявили о необходимости сохранить членство России в организации

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что если не решится вопрос с членством России, то это будет поражением для организации.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Редкую змеевидную рыбу нашли на пляже в США

Американка Кэндис Вудбери нашла на побережье в штате Вашингтон странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

Россия зафиксировала пуски украинских дальнобойных тактических ракет

Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Запашный резко раскритиковал Невзорова за негатив в адрес Началовой

Обновлено в 10:22
Кино

«Ленфильм» снимет фильм о ВОВ с участием Шнурова

Известно, что на тарелке будут написаны имена актеров, продюсера и режиссера, а также название фильма – «Этаж» («Золотые сердца»), передает издание «Фонтанка».
Обновлено в 14:26
Происшествия

Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне

Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Участник поисков пропавшей группы Дятлова поделился секретными данными

Обновлено в 12:12
Политика

США обеспокоены изменениями в уставе «Нафтогаза»

США обеспокоены возможными последствиями внесения изменений в устав «Нафтогаза Украины», говорится в сообщении американского посольства на Украине.
Обновлено в 08:28
Гаджеты

Смартфоны Nokia передавали данные в Китай

Поводов для начала расследования стал репортаж норвежского телеканала NRK, в котором объявили, что смартфоны Nokia 7 Plus пересылали пакеты данных с местоположением телефона, номером SIM-карты и серийного номера прибора на китайский сервер.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в Утрехте признал вину

Уроженец Турции, подозреваемый по делу о стрельбе в нидерландском Утрехте, жертвами которой стали три человека, признал свою вину, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на прокуратуру Нидерландов.
Обновлено в 10:37
Космос

Астронавты НАСА завершили подготовку к выходу в открытый космос

Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес

Стала известна цена гроба, в котором похоронили Юлию Началову

Обновлено в 11:29
Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Общество

Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора

Обновлено в 06:11
Общество

Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России

Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Происшествия

Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову

Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:41
Политика

СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию

Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведука в Россию.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес

Певица МакSим рассталась со своим возлюбленным

Известная певица МакSим рассталась со своим возлюбленным после длительных отношений.
Обновлено в 09:37
Экономика

Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»

Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено в 13:59
Происшествия

В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку

В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Политика

Глава МИД Белоруссии отверг возможность объединения с Россией

Глава МИД Белоруссии пояснил, что тема о объединенном государстве, которое возглавит Владимир Путин поднималась на переговорах представителей России и Белоруссии "вскольз", и то только в рамках упоминаний СМИ.
Обновлено в 09:44
Экономика

Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Экономика

Росавиация объяснила отказ Red Wings от Airbus проблемами с лизингом

Представитель Росавиации сообщил, что отказ авиакомпании Red Wings от самолетов Airbus A220-300 связан не с отказом в выдаче сертификации, а со сложностями с лизингом.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Футбол

Группа фанатов кричала «Хайль Гитлер» на матче Германия — Сербия

Кричали «Хайль, Гитлер» и оскорбляли немецких «сборников». Об этом рассказал в соцсетях немецкий комментатор Андре Фойгт.
Обновлено в 11:30
Культура

Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства

Обновлено в 01:22
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Александр Викторович Логинов
Российский биатлонист
Российский биатлонист, серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в спринте, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.
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Йоханнес Тинес Бё
Норвежский биатлонист
Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 в смешанной эстафете и эстафете, пятикратный чемпион мира, многократный победитель этапов Кубка мира. Младший брат олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира Тарьея Бё. Йоханнес также имеет опыт выступления в лыжных гонках.
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