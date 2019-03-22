Спорт
Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10Вести.Ru 12:48
В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону. В пятницу на старт вышли мужчины, которым предстояло выявить лучшего в спринте на 10 километров. Победителем стал норвежец лидер общего зачета Йоханнес Бе.
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