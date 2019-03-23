Спорт
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в ХолменколленеРоссийская газета вчера в 13:33
В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону. Ее выиграл обладатель "хрустального глобуса" этого сезона норвежец Йоханнес Бе.
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