Общество
РБКВ США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN. Судья Тад Болкмен постановил, что компания вводила в заблуждение людей и содействовала опиоидному кризису в Оклахоме.
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Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США
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