Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruJohnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

В 2016 году суд постановил, что крупный производитель косметических товаров должен выплатить 55 млн долларов женщине, считающей, что она заболела раком, пользуясь продукцией компании. В 2018 году суд Миссури обязал Johnson & Johnson выплатить 4,69 млрд долларов 22 женщинам.
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Johnson & Johnson поплатится миллионами за опиоидный кризис

Вести.Ru05:59

Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США

Ведомостивчера в 17:20

Jonson&Johnson обязали выплатить $572 млн по опиоидному делу

Московский Комсомолецвчера в 19:26

Суд в США обязал Johnson & Johnson выплатить $572 млн по опиоидному делу

RT на русскомвчера в 19:15

В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

РБКвчера в 20:21

Суд в США обязал Johnson & Johnson выплатить $572 млн за стимулирование опиоидного кризиса

ТАССвчера в 16:45

Суд обязал Johnson&Johnson заплатить $572 млн за роль в опиоидном кризисе

ПРАЙМвчера в 16:47
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:47, Вашингтон
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Движение поездов на Московском центральном кольце восстановлено

Движение поездов на первом пути Московского центрального кольца (МЦК) восстановлено и вводится в график, сообщается во вторник на странице столичного метро в Twitter.
ТАСС 15:08
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Путин осмотрел новый аэропорт Саратова

Президент посетил саратовский аэропорт "Гагарин".
Российская газета 13:49
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Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

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РИА Новости вчера в 14:18
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Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы

28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
Park72.ru 07:00
Политика

Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу

Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму.
Интерфакс 09:17
Происшествия

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки

Газета.Ru 01:57
Политика

Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента

Коммерсантъ 08:25
Происшествия

Состояние пострадавшей в Турции 12-летней девочки остается критическим

Заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак сообщил о том, что состояние пострадавшей Бодруме 12-летней россиянки, которая сейчас находится на лечении в Турции, остается критическим, оно осложнилось субфебрильной лихорадкой.
RuNews24.ru 02:48
Политика

В киевском аэропорту задержали экс-министра здравоохранения Украины

Экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву задержали в киевском аэропорту Жуляны.
Вести.Ru 14:56
Политика

Еще один американский сенатор пожаловался на отказ в выдаче визы РФ

Ранее посольство России в Вашингтоне и российский МИД прокомментировали аналогичную жалобу сенатора Джонсона, который уверял, что ему было отказано в выдаче визы.
Российская газета 15:25
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Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»

Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
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Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Политика

Путин угостил Эрдогана мороженым

Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.
Российская газета 09:32
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК 11:19
Космос

Венера может быть пригодна для жизни

Территория новостей 14:30
Здоровье

Врачи еще одного российского города решили массово уволиться

22 августа массовое увольнение врачей произошло в Нижнем Тагиле — из ЦГБ №1 уволились шесть хирургов, недовольные большой нагрузкой и низкой зарплатой.
Lenta.ru 11:41
Наука

В центре Франции нашли 30 монолитов неизвестного возраста

Актуальные Новости 14:03
Общество

В Арктике открыли пять новых российских островов

Гидрографическая группа Северного флота подтвердила открытие пяти новых островов. Они расположены в бухте Визе в Карском море.
RT на русском 15:05
Наука

Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком

Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
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Происшествия

РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников

«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Футбол

Краснодар — Олимпиакос 1:1 (Перерыв)

«Краснодар» опубликовал стартовый состав на ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса».
РБК 14:28
Авто

Производитель гиперкаров Pagani задумался о выпуске внедорожника

Если внедорожнику дадут зеленый свет, итальянский производитель хочет разрабатывать модель совместно с инженерами Mercedes-Benz.
Motor 11:44
Общество

Московский ОМОН нуждается в подкреплении

ГУ Росгвардии по Москве разместило объявление о вакансиях на HeadHunter, а потом удалило его 27 августа на крупнейшем в РФ ресурсе по поиску работы HeadHunter (HH) было опубликовано объявление от имени ГУ Росгвардии по Москве о приеме сотрудников в столичный ОМОН.
Коммерсантъ 14:00
Общество

Pornhub снял «самое грязное в мире видео»

Lenta.ru 13:13
Футбол

«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу

Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
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Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
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Космос

Магнитогорский робот Федор попал на МКС со второй попытки

Стыковка прошла со второй попытки, потому что 24 августа кораблю с Федором не удалось приблизиться к МКС на необходимое расстояние.
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Армия и оружие

В специальных учениях в ЦВО принимает участие более 30 тыс. человек

«В учениях задействованы органы военного управления, воинские части и организации МТО — более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и Воздушно-десантных войск»,— пишет ТАСС с ссылкой на департамент информации и массовой коммуникации Минобороны РФ.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:27
Политика

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки над его женой

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на оскорбления его супруги, к которым присоединился президент Бразилии Жаир Болсонару.
ФАН вчера в 09:35
Игры

«World of Warcraft Classic» на запуске превратилась в «Мир Очередей»

В ответ на вопрос игрока, почему у Blizzard не было большего количества серверов, чтобы избежать этих длинных очередей, игровой директор Ион Хаззикостас попытался объяснить задумку разработчиков: Если бы у нас было слишком много серверов, то через несколько недель или месяцев мы столкнулись бы с гораздо более сложной проблемой.
Ридус 15:10
Как работают Яндекс.Новости?
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