Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruJohnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

В 2016 году суд постановил, что крупный производитель косметических товаров должен выплатить 55 млн долларов женщине, считающей, что она заболела раком, пользуясь продукцией компании. В 2018 году суд Миссури обязал Johnson & Johnson выплатить 4,69 млрд долларов 22 женщинам.
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Johnson & Johnson поплатится миллионами за опиоидный кризис

Вести.Ru05:59

В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

РБКвчера в 20:21

Суд обязал Johnson&Johnson заплатить $572 млн за роль в опиоидном кризисе

ПРАЙМвчера в 16:47

Суд в США обязал Johnson & Johnson выплатить $572 млн по опиоидному делу

RT на русскомвчера в 19:15

Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США

Ведомостивчера в 17:20

Суд в США обязал Johnson & Johnson выплатить $572 млн за стимулирование опиоидного кризиса

ТАССвчера в 16:45

Jonson&Johnson обязали выплатить $572 млн по опиоидному делу

Московский Комсомолецвчера в 19:26
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:40, Вашингтон
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Мосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов

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РИА Новости 09:23
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Фанаты «Црвены Звезды» поставили советский танк около стадиона

Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойз» поставили около своего стадиона советский танк Т-55.
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Пожар на пяти этажах произошел в многоэтажке на юге Москвы

В 24-этажном жилом доме на юге Москвы произошло возгорание кабелей в кабельканалах, жильцов эвакуировали, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Интерфакс 17:52
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Сбербанк начал разработку нового логотипа

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Раскрыт объем «секретной» экономики России

Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.
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В Арктике открыли пять новых российских островов

Гидрографы Северного флота подтвердили открытие в Арктике пяти новых островов.
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Американская певица Билли Айлиш заявила, что проспала премию MTV Video Music Awards, так как в это время находилась в Москве.
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Умерла известная актриса Людмила Мальцева

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Почти 13% онкобольных заявили о покупке лекарств без регистрации в России

В новой версии сообщения говорится, что почти 13% пациентов с онкологическими заболеваниями приобретали не зарегистрированные в России препараты.
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Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
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Гороскоп на 26 августа: прекрасная интуиция выручит Тельцов

Прекрасная интуиция выручит Тельцов.
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Помпео заявил о намерении работать над возвращением России в G7

Администрация президента США будет работать над возвращением России в G7, заявил в интервью Fox 59 госсекретарь США Майк Помпео.
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Космос

Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане

Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.
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С водохранилищ Владивостока сбрасывают воду

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В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы

Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.
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Депардье получил землю под Минском для строительства дома

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Медведева рассказала о своей произвольной программе

Газета.Ru 05:29
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Путин разрешил Эрдогану купить Су-57

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru 09:57
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Пассажиры рассказали, чего им не хватает в российских поездах

Пассажиры российских поездов ценят вежливости проводников и ценят свежую прессу и вкусные завтраки, но отмечают, что проблему отсутствия Wi-Fi в поездах дальнего следования решить все еще не удалось.
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СМИ: Purdue Pharma хочет уладить иски о ее роли в опиоидном кризисе

Компанию обвиняют в развязывании и поддержании опиоидного кризиса, который унес более 400 тысяч жизней в период с 1999 по 2017 годы.
РИА Новости 20:41
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США перебросили в Великобританию два бомбардировщика B-2 Spirit

Соединенные Штаты Америки перебросили в Великобританию два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit.
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Грохот грузовых поездов поможет предсказать землетрясение

Один из описанных методов опирается на скачок скорости сейсмических волн вблизи разлома коры, так как лабораторные эксперименты предсказывают подобное поведение в случае скорого землетрясения.
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«Аэрофлот» объявил об отказе от дешевых перевозок на Дальний Восток

Дешевые и фиксированные тарифы "Аэрофлот" ввел в 2015 году, а 2018 к программе присоединилась авиакомпания "Россия", предоставив для пользования по тарифу пять направлений перелетов.
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