Общество
RuNews24.ruJohnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
В 2016 году суд постановил, что крупный производитель косметических товаров должен выплатить 55 млн долларов женщине, считающей, что она заболела раком, пользуясь продукцией компании. В 2018 году суд Миссури обязал Johnson & Johnson выплатить 4,69 млрд долларов 22 женщинам.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США
Ведомостивчера в 17:20
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:30, Вашингтон
Шоу-бизнес
Сестры Михалковы предстали в стильных образах на фотосессии
Телепрограмма 11:22
Общество
На массовое увольнение хирургов на Урале обратили внимание в Кремле
Официальный представитель российского главы Дмитрий Песков заявил, что на массовое увольнение хирургов на Урале обратили внимание в Кремле.
Капитал страны вчера в 10:44
Авто
Новинка Weismann получит мотор от BMW M5
Ожидается, что новый Wiesmann получит последнюю версию 4,4-литрового мотора S63, который используется в нынешнем BMW M5 и выдает 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента в стандартной комплектации и даже 625 л.с. в более мощной версии.
32CARS.ru 10:15
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское протиивостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета 16:50
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Происшествия
В Армении задержан бывший глава Минфина Хачатрян
Бывший министр финансов Армении, экс-начальник Комитета по госдоходам Гагик Хачатрян задержан по подозрению в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ).
Коммерсантъ 17:59
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
РИА Новости вчера в 13:49
Армия и оружие
Путин: Россия и Турция серьезно обеспокоены ситуацией в Идлибе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Турция серьезно обеспокоены ситуацией в сирийском Идлибе и убеждены, что зона деэскалации не должна быть прибежищем террористов, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 10:48
Хоккей
«Салават» отыгрался с 0:3 и победил «Автомобилист» в контрольном матче
«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Автомобилистом» (5:4 Б) в контрольном матче в Уфе.
Sports.ru 12:36
Политика
Татарстан отказался праздновать освобождение Руси от ордынского ига
В Татарстане решили не поддерживать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Наша версия 06:40
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru 14:34
Технологии
Обнаружена масштабная утечка данных россиян из-за оборудования СОРМ
Обнаружена утечка данных сотен россиян, включая номера телефонов, IMEI и ICQ, адреса и GPS-координаты.
Ferra 08:46
Происшествия
ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи
Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.
Газета.Ru 05:18
Наука
Квантовая корреляция улучшит рентгеновские изображения
Физики из Израиля и Японии под руководством Шарона Шварца (Sharon Shwartz) из Университета Бар-Илан впервые продемонстрировали построение рентгеновских изображений в квантовом режиме.
N+1 05:20
Политика
МИД сравнил правила проведения митингов в России и Европе
Министерство иностранных дел России на своей странице в Faceboook заявило о схожих правилах проведения митингов в России, Франции и Германии.
Rambler News Service 13:09
Происшествия
Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м
Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 13:41
Происшествия
Мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП на Васильевском
Телеканал Санкт-Петербург 15:50
Общество
Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете
Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
РИА Новости 15:31
Политика
Фабрика политического компромата Навального обнаружена в Петербурге
В Санкт-Петербурге обнаружена подпольная редакция, в которой неизвестные работали над фейковыми материалами, очерняющими губернаторов, министров и чиновников в преддверии единого дня голосования.
Экономика сегодня 08:16
Политика
Болтон заявил о намерении Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве
Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.
RT на русском 08:55
Здоровье
Запеченные овощи опасны для зубов не меньше газировки
Medikforum.ru 16:14
Авто
Chery представила обновленный кроссовер Chery Tiggo 3
По поводу линейки моторов можно сказать, что вместо «старого» атмосферного двигателя с рабочим объемом на 1,6 литров мощностью на 126 лошадиных сил, модернизированный Chery Tiggo 3 приобрел дефорсированный полуторалитровый аналог, способный генерировать 116 лошадиных сил.
Pnzdrive 09:17
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Политика
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США
RT на русском 11:58
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым
Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.
Российская газета 09:32
Футбол
Проведение матчей Евро-2020 обойдется России в 6,3 млрд рублей
Проведение матчей чемпионата Европы 2020 года по футболу обойдется России в 6,3 миллиарда рублей, включая этап подготовки к турниру.
МК-Спорт 12:50
Политика
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС 13:26