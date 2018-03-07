Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruJohnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

В 2016 году суд постановил, что крупный производитель косметических товаров должен выплатить 55 млн долларов женщине, считающей, что она заболела раком, пользуясь продукцией компании. В 2018 году суд Миссури обязал Johnson & Johnson выплатить 4,69 млрд долларов 22 женщинам.
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Johnson & Johnson поплатится миллионами за опиоидный кризис

Вести.Ru05:59

В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

РБКвчера в 20:21

Суд в США обязал Johnson & Johnson выплатить $572 млн за стимулирование опиоидного кризиса

ТАССвчера в 16:45

Суд в США обязал Johnson & Johnson выплатить $572 млн по опиоидному делу

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Ведомостивчера в 17:20

Jonson&Johnson обязали выплатить $572 млн по опиоидному делу

Московский Комсомолецвчера в 19:26

Суд обязал Johnson&Johnson заплатить $572 млн за роль в опиоидном кризисе

ПРАЙМвчера в 16:47
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