Общество
RuNews24.ruJohnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
В 2016 году суд постановил, что крупный производитель косметических товаров должен выплатить 55 млн долларов женщине, считающей, что она заболела раком, пользуясь продукцией компании. В 2018 году суд Миссури обязал Johnson & Johnson выплатить 4,69 млрд долларов 22 женщинам.
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Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США
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