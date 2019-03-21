Футбол
Йоахим Лев: «Зане повезло не получить травму»Sportbox.RU 02:47
|12′
Лука Йович
Кай Хавертц
Марко Ройс
|46′
Мануэль Нойер
Марк-Андре тер Штеген
|46′
Юлиан Брандт
Леон Горетцка
|56′
|62′
Сергей Милинкович-Савич
Саша Лукич
|63′
Мият Гачинович
Неманья Радонич
Леон Горетцка
|69′
|70′
Лука Йович
Милан Павков
|79′
Дарко Лазович
Андрия Живкович
|79′
Мирослав Богосавац
Стефан Митрович
|88′
Неманья Максимович
Бранко Йовичич
Лукас Клостерманн
Тило Керер
|90′
|90′+3′
Милан Павков
Лерой Сане
Нико Шульц
|90′+6′
Германия
Расстановка 4‑5‑1
22
Тер Штеген
2
Керер
5
Та
15
Зюле
3
Хальстенберг
18
Горетцка
6
Киммих
11
Ройс
21
Гюндоган
14
Шульц
9
Вернер
1
Дмитрович
2
Рукавина
5
Спаич
4
Миленкович
13
Митрович
7
Живкович
16
Лукич
19
Йовичич
18
Радонич
22
Ляйич
8
Павков
Сербия
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев раскритиковал нападающего сборной Сербии Милана Павкова за грубый фол на Лерое Зане. В товарищеском матче между командами (1:1) Павков нарушил правила в борьбе с Зане, но игрок «Манчестер Сити» не получил серьезную травму.
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