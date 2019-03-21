Футбол

Йоахим Лев: «Зане повезло не получить травму»Матч ТВ 02:47

Германия — Сербия
1 – 1
Матч завершён
Товарищеские матчи, вчера
Стадион «Фольксваген-Арена»
12′
Лука Йович
Кай Хавертц
Марко Ройс
46′
Мануэль Нойер
Марк-Андре тер Штеген
46′
Юлиан Брандт
Леон Горетцка
56′
62′
Сергей Милинкович-Савич
Саша Лукич
63′
Мият Гачинович
Неманья Радонич
Леон Горетцка
69′
70′
Лука Йович
Милан Павков
79′
Дарко Лазович
Андрия Живкович
79′
Мирослав Богосавац
Стефан Митрович
88′
Неманья Максимович
Бранко Йовичич
Лукас Клостерманн
Тило Керер
90′
90′+3′
Милан Павков
Лерой Сане
Нико Шульц
90′+6′
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев раскритиковал нападающего сборной Сербии Милана Павкова за грубый фол на Лерое Зане. В товарищеском матче между командами (1:1) Павков нарушил правила в борьбе с Зане, но игрок «Манчестер Сити» не получил серьезную травму.
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