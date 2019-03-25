Футбол

Йоахим Лев: «Команда до последнего верила в победу»Sports.ru вчера в 21:18

Нидерланды — Германия
2 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
15′
Лерой Сане
34′
Серж Гнабри
Дэйли Блинд
38′
Райан Бабел
Стивен Бергвейн
46′
Маттейс Де Лигт
48′
Мемфис Депай
63′
70′
Леон Горетцка
Илкай Гюндоган
88′
Серж Гнабри
Марко Ройс
90′
Нико Шульц
Мартен де Рон
Люк де Йонг
90′+1′
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги отборочного матча Евро-2020 с Голландией (3:2).
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