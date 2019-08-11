Армия и оружие

Йеменские сепаратисты заявили о захвате президентского дворца в АденеКоммерсантъ 19:14

Сторонники сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) сообщили, что им удалось взять под контроль президентский дворец в йеменском Адене. С таким заявлением выступил один из их военных представителей, передает Reuters. По его словам, сопротивления во время захвата не было.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Повстанцы в южном Йемене, по некоторым данным, взяли под контроль экономическую столицу страны Аден

Эхо Москвы21:03

Йеменские сепаратисты согласились на прекращение огня

Российская газета20:41

Сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене, сообщил источник

РИА Новости14:26

В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец

Аргументы и Факты15:22

Reuters: сепаратисты в Йемене согласны на прекращение огня

ТАСС19:16

Йеменские сепаратисты заявили о захвате президентского дворца в Адене

Коммерсантъ19:14

В йеменском Адене продолжились столкновения отрядов «коалиции»

REGNUMвчера в 15:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:46, Вашингтон
Происшествия

Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео

Обновлено в 16:36
Теннис

Россиянин Медведев вышел в финал турнира в Монреале

Обновлено в 19:51
Политика

Купающуюся в море в платье Савченко высмеяли в Сети

Обновлено в 13:13
Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Космос

Китайский луноход «Юйту-2» проехал 271 метр по обратной стороне Луны

Обновлено 08 августа в 01:30
Футбол

Галицкий назвал крутой работу Шаронова

Президент и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий высказался по поводу работы главного тренера "Рубина" Романа Шаронова, сообщает Sport24.
Обновлено в 16:03
Космос

Искусственный интеллект поймал сигналы из далекого прошлого

Обновлено 08 августа в 04:42
Кино

Сергей Безруков рассказал о съемках спортивной драмы «Мистер Нокаут»

Российский актер театра и кино Сергей Безруков рассказал в Инстагараме о съемках спортивной драмы с рабочим названием "Мистер Нокаут".
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Копенгагене произошел взрыв возле здания полиции

Пострадавших нет В Копенгагене в ночь на 10 августа произошел взрыв у здания полицейского участка, сообщило ведомство в Twitter.
Обновлено в 02:46
Космос

Китайцы заставили роботов-собак перевозить людей и буксировать минивэн

Обновлено в 16:27
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
Политика

Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой

Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.
Обновлено в 15:15
Армия и оружие

Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в Идлибе

Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 20:45
Волейбол

Сборная России по волейболу обыграла кубинцев в квалификации Олимпиады

Обновлено в 13:52
Общество

Опасная деталь на снимке школьницы чуть не погубила ее

Брук встала около дерева, и женщина сделала пару снимков, а затем пришла в ужас. Мать заметила на дереве рядом с дочерью огромную змею.
Обновлено в 20:15
Космос

Астрономы исследуют струю AGN в галактике Мессье 87

AGNs аккрецируют сверхмассивные черные дыры, находящиеся в центрах некоторых галактик, испуская мощное излучение высокой энергии, поскольку они поглощают газ и пыль.
Обновлено 08 августа в 11:03
Общество

Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
Обновлено в 12:45
Футбол

«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Политика

Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом.
Обновлено в 20:09
Экономика

Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено в 18:49
Шоу-бизнес

Алана Мамаева обратила внимание на Руки-базуки

Пока игрок футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев отбывает тюремное наказание за участие в массовой драке, его супруга Алана обратила внимание на интернет-фрика Кирилла Терешина, известного как Руки-базуки.
Обновлено в 18:56
Общество

Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис

Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

Иран показал модернизированную систему ПРО Falagh

Обновлено в 18:11
Экономика

Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей, пишут СМИ

Обновлено в 20:58
Происшествия

Москалькова распорядилась помочь задержанному режиссеру Васильеву

Обновлено в 15:38
Происшествия

В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой

Обновлено в 12:20
Происшествия

Иракский мигрант угрожал самосожжением близ Ватикана

Итальянская полиция задержала иракского мигранта, устроившего двухминутную сцену близ площади Святого Петра в Ватикане, пишет римская газета il Messaggero.
Обновлено в 18:15
ещё по теме
Аден
Город в Йемене на берегу Аденского залива, бывшая столица Народной Республики Южного Йемена и Народной Демократической Республики Йемен. После объединения в единый Йемен статус столицы был потерян, но город остался важным транзитным портом на побережье Аравийского моря. Кроме того, у города расположен аэропорт международного значения.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Йемен
Государство в Передней Азии
Государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Население, по итогам переписи 2011 года, составляет более 25 миллионов человек, территория - 527 970 км². Занимает 49-е место в мире по численности населения и 49-е - по площади территории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное