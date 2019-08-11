Сторонники сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) сообщили, что им удалось взять под контроль президентский дворец в йеменском Адене. С таким заявлением выступил один из их военных представителей, передает Reuters. По его словам, сопротивления во время захвата не было.

Йеменские сепаратисты заявили о захвате президентского дворца в Адене

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