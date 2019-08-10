Армия и оружие
Йеменские сепаратисты заявили о захвате президентского дворца в АденеКоммерсантъ 19:14
Сторонники сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) сообщили, что им удалось взять под контроль президентский дворец в йеменском Адене. С таким заявлением выступил один из их военных представителей, передает Reuters. По его словам, сопротивления во время захвата не было.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:22, Вашингтон
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