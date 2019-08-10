Армия и оружие
В Йемене сепаратисты захватили дворец президентаМосковский Комсомолец вчера в 13:57
Сепаратисты из Южного переходного совета захватили дворец президента в Адене, сообщает Al Hadath со ссылкой на руководство ЮПС. Сепаратисты отметили, что не выступают против законности и требуют диалога с центральным правительством.
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Арабская коалиция предложила йеменским сепаратистам перемирие и саммит
Аргументы и Фактывчера в 21:58
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Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Обновлено вчера в 10:28
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
Обновлено вчера в 05:44
Армия и оружие
Сирийская армия окружила террористов на юге Идлиба
Обновлено вчера в 07:28
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
В Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что по результатам проведенных обследований в пострадавшем от паводков в июне — июле текущего года городе Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Пожарные ликвидировали горение на военных складах под Ачинском
Возгорание на военных складах под городом Ачинск в Красноярском крае, которое возникло после взрывов боеприпасов, ликвидировано.
Обновлено в 01:34
Космос
Астроном-любитель зафиксировал вход метеорита в атмосферу Юпитера
Как отметил в этой связи интернет-портал, на Юпитер, обладающий мощным гравитационным полем, метеориты падают достаточно часто: по оценкам астрономов, небесные тела диаметром от 5 до 20 метров входят в атмосферу Юпитера до пяти раз в месяц, однако сфотографировать это событие удается весьма редко.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети
Пользователей Сети насмешило видео с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, снятое на отдыхе в Латвии.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Политолог рассказал, какую тему Зеленский не сможет обсудить с Путиным
Политолог Павел Рудяков назвал тему, которая для украинского президента Владимира Зеленского является запретной на переговорах с лидером РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Взрыв произошел на заводе биотоплива в Бразилии
Взрыв крупного резервуара с этанолом привел в субботу к пожару на заводе по производству биотоплива в бразильском городе Нова-Индепенденсия (юго-восточный штат Сан-Паулу).
Обновлено вчера в 21:01
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено 09 августа в 06:51
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Единоборства
Хулио Сезар Чавес-младший вернулся на ринг с нокаутом
Обновлено в 01:57
Театры
Путин в Севастополе похвалил спектакль «Грифон»
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске
Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено 09 августа в 17:19
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о диагностике болезней по походке
Доктор Александр Мясников рассказал о диагностике болезней по походке и скорости ходьбы.
Обновлено вчера в 08:44
Футбол
Игрок «Зенита» Малком попал в арбитра мячом с 40 метров
Нападающий петербургского "Зенита" Малком попал мячом в главного арбитра Евгения Турбина в матче пятого тура чемпионата России против московского "Динамо".
Обновлено вчера в 23:54
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Немецкий канатоходец установил в Перми мировой рекорд
Новый мировой рекорд установил в Перми канатоходец из Германии.
Обновлено вчера в 23:25
Космос
Китайский луноход «Юйту-2» проехал 271 метр по обратной стороне Луны
Обновлено 08 августа в 01:30
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»
«Не пользуйтесь «Википедией», можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале.
Обновлено вчера в 14:11
Авто
Renault представил «формульный» фургон Renault Trafic
Автогигант из Франции произвел особую версию фургона Renault Trafic Formula Edition.
Обновлено вчера в 07:47
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Общество
Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за ГМО
Роспотребнадзор приостановил ввоз свежей папайи из Китая с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 10:43
Единоборства
Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш
Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
Обновлено в 00:54