Армия и оружие
Йеменские сепаратисты захватили президентский дворец в ЙеменеКомсомольская правда вчера в 15:51
Силы Южного переходного совета Йемена захватили президентский дворец в городе Аден. Военный источник сообщает, что располагавшиеся во дворце саудовские силы отступили на военную базу международной коалиции в районе аль-Барика.
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Арабская коалиция предложила йеменским сепаратистам перемирие и саммит
Аргументы и Фактывчера в 21:58
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Происшествия
В ООН осудили приведший к гибели сотрудников организации взрыв в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв машины в Ливии, в результате которого погибли трое сотрудников организации.
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Как правильно «общаться» с деревьями, рассказали волгоградцам
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Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
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У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:33
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В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
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Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено 09 августа в 06:51
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
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Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
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Происшествия
В Москве на митинге оппозиции задержан Борис Золотаревский
В Москве на митинге оппозиции задержан координатор челябинского штаба Алексея Навального Борис Золотаревский.
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Общество
Пугающая деталь на снимке девочки едва не стоила ей жизни
Правда, основное внимание пользователей привлекла запечатленная на снимках змея, сползающая с дерева, а также пугающая близость рептилии и ребенка.
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Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России
Футболисты санкт-петербургского "Зенита" обыграли московское "Динамо" в матче 5-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 14:02
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
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Происшествия
В МЧС заявили о продолжении пожара на военном полигоне под Ачинском
Обновлено вчера в 02:45
Происшествия
После нападения на сотрудников Росгвардии в Тюмени возбуждено дело
В Су СКР по Тюменской области возбудили уголовное дело по факту нападения 49-летнего жителя Тюмени на сотрудников Росгвардии.
Обновлено вчера в 06:51
Армия и оружие
Китайские гиперзвуковые ракеты обогнали российские «Авангарды» и «Сарматы»
Максимальная скорость, достигнутая боевой частью российского ракетного комплекса «Авангард» составила 27 МАХ, что означает лишь незначительное отставание КНР от России в сфере гиперзвукового вооружения, но лишь по отдельным параметрам.
Обновлено вчера в 22:05
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Общество
Высший уровень пожарной опасности объявлен в Греции
Обновлено вчера в 01:44
Общество
Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
Обновлено вчера в 12:45
Кино
Universal Pictures отменила премьеру фильма после стрельбы в США
Universal Pictures отменила премьеру фильма после стрельбы в США Премьера фильма "Охота" (The Hunt) была запланирована на 27 сентября.
Обновлено в 00:28
Музыка
Максим Фадеев почувствовал себя «кунг-фу Пандой» после скандала с Наргиз
Максим Фадеев почувствовал себя «кунг-фу Пандой» после скандала с Наргиз Закировой и решил приобщиться к философии боевого искусства.
Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес
Лариса Рубальская страдала, что так и не стала мамой
Поэтесса Лариса Рубальская заявила, что очень страдала из-за того, что много лет назад ей так и не посчастливилось стать мамой.
Обновлено в 00:05
Здоровье
В Удмуртии число больных с психическими расстройствами выросло на 19%
В Удмуртии по итогам 2018 года число психических расстройств у пациентов, которые выявлены впервые, исключая заболевания, связанные с употреблением психотропных веществ, в течение года выросло на 19,1% по сравнению с данными за 2017 год.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы отобразили в составе Японии
Обновлено 09 августа в 05:24
Политика
Экс-гендиректора «Рустави 2» отпустили под залог
Бывший гендиректор грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2» Ники Гварамия, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, был отпущен Тбилисским городским судом под залог 40 тыс. лари (около $14 тыс.).
Обновлено в 00:22
Футбол
«Марсель» проиграл «Реймсу» в 1-м туре чемпионата Франции
«Марсель» начал новый сезон чемпионата Франции с поражения, уступив «Реймсу» со счетом 0:2 в 1-м туре Лиги 1.
Обновлено вчера в 13:40
Технологии
Бывший эксперт Google по этике призвал отказаться от технологий, превращающих людей в управляемое стадо
Тристан Харрис, бывший специалист Google по этике, занимавшийся в компании вопросами исследования и управления человеческими убежденими, в интервью Associated Press призвал включать мозги и отказываться от технологий, превращаюих людей в управляемое стадо.
Обновлено вчера в 20:57
Единоборства
Российский боец Кунченко потерпел первое поражение в карьере
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Полиция и ОМОН задержали на акциях за честные выборы 341 человека
Обновлено вчера в 18:40
Кино
Идрис Эльба присоединился к актерам драмы «Бетонные ковбои»
Обновлено 09 августа в 14:40