Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардеромФАН 17:33
Американский рэп-исполнитель Шон Кори Картер, более известный как Jay-Z, стал первым хип-хоп артистом, чье состояние достигло одного млрд долларов.
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Американский исполнитель Jay Z (настоящее имя Шон Кори Картер) стал первым рэпером, состояние которого достигло $1 млрд, сообщает журнал Forbes в понедельник, 3 июня.Известия16:11
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Водителям электросамокатов в ФРГ разрешили ездить по проезжей части
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Apple представила черную iOS 13
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Друг покойной Юлии Началовой сравнил эти истории, оценил поведение Алдонина и Шепелева, и рассказал, кто, по его мнению, поступил правильно.
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Футбол
Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо»
Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.
Обновлено в 14:08
Политика
Тысячи жителей Донбасса обратились за российскими паспортами
Министерство внутренних дел России приняло несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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31-летний житель города Холмск обвиняется в покушении на убийство.
Обновлено в 20:20
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено в 15:23
Экономика
Названы отрасли экономики с самым большим ростом зарплат в 2018 году
Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия".
Обновлено в 20:19
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
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ФАС не выявила факта переноса «Мстителей» Минкультом
«Антимонопольная служба не выявила признаков нарушения закона о защите конкуренции со стороны министерства культуры, связанного якобы с переносом выхода в российский прокат фильма "Мстители: Финал" с 24 апреля 2019 года на 29 апреля 2019 года», — сообщила RNS через пресс-службу Ермакова.
Обновлено в 04:57
Гаджеты
Huawei лишилась бизнеса по установке подводных интернет-кабелей
Компания Huawei решила продать свой бизнес по прокладке подводных кабелей, необходимых для поддержания системы глобального интернет-трафика.
Обновлено в 11:06
Политика
30% экономики Красноярского края находится в тени
40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.
Обновлено 01 июня в 05:07
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане
4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено в 18:00
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Общество
«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
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Украинский МИД пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
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В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
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Татьяна Навка заявила, что мечтает о сыне
В комментариях подписчики тут же начали спрашивать Татьяну про сыновей и тогда фигуристка решила добавить: Говорят: «Сын - это вечная любовь женщины!»
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Скончался актер Геннадий Матвеев
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