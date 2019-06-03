Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардеромФАН 17:33

с чего всё началось

Американский рэп-исполнитель Шон Кори Картер, более известный как Jay-Z, стал первым хип-хоп артистом, чье состояние достигло одного млрд долларов.

Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером

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