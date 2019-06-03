Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардеромФАН 17:33
Американский рэп-исполнитель Шон Кори Картер, более известный как Jay-Z, стал первым хип-хоп артистом, чье состояние достигло одного млрд долларов.
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Американский исполнитель Jay Z (настоящее имя Шон Кори Картер) стал первым рэпером, состояние которого достигло $1 млрд, сообщает журнал Forbes в понедельник, 3 июня.Известия16:11
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Происшествия
Упавший флагшток убил подростка в детском лагере в Башкирии
Следователи ищут виновных в гибели 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Зеленский пригрозил виновным в смерти ребенка полицейским
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области в своем Facebook.
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Армия и оружие
Министр обороны Гватемалы рассказал о присутствии американских военных
Военнослужащие армии США находятся на территории Гватемалы в рамках совместной борьбы с нелегальной миграцией, заявил министр обороны Гватемалы Луис Мигель Ральда, сообщает портал Soy 502.
Обновлено в 21:35
Политика
Королева приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева приветствовала президента Трампа в понедельник днем после того, как он поднялся по лестнице с принцем Чарльзом на западной террасе Букингемского дворца.
Обновлено в 21:40
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Происшествия
В США арестовали фигуранта расследования Мюллера
Один из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанный с расследованием возможных попыток ОАЭ повлиять на политику американского президента Дональда Трампа, в понедельник арестован по обвинению в хранении детской порнографии, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния.
Обновлено в 19:19
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Здоровье
В России выросло число острых отравлений алкоголем
"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Экономика
Во Всемирном банке выявили связь между размером государства и уровнем коррупции
Во Всемирном банке выявили связь между размером государства и уровнем коррупции Крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции — к такому выводу пришли исследователи Всемирного банка (ВБ), проанализировавшие данные опросов предпринимателей.
Обновлено в 18:39
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено в 18:36
Происшествия
Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой
Обновлено в 16:30
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено в 10:17
Общество
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начинаются в России во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).
Обновлено в 20:13
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Общество
В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе
11 июня будет сокращённый рабочий день, сотрудники смогут уйти домой раньше на один час.
Обновлено в 03:18
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Культура
Путин распределил сто грантов на проекты в сфере культуры и искусства
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.
Обновлено в 04:46
Политика
Украинские силовики соберут совещание из-за ролика на YouTube
Главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос созвал срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны для того, чтобы обсудить видео на YouTube, в котором говорится об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Экс-глава легендарной клиники Мешалкина задержан в Новосибирске
В Новосибирске задержан экс-директор клиники Мешалкина и бывший депутат Законодательного собрания Александр Караськов.
Обновлено в 04:32
Финансы
Кредитование в Ростовской области выросло на 15% в 2019 году
По итогам первого квартала 2019 года банки Ростовской области выдали населению 70,6 млрд руб. кредитов, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 03:10