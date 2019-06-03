Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардеромФАН вчера в 17:33
Американский рэп-исполнитель Шон Кори Картер, более известный как Jay-Z, стал первым хип-хоп артистом, чье состояние достигло одного млрд долларов.
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Американский исполнитель Jay Z (настоящее имя Шон Кори Картер) стал первым рэпером, состояние которого достигло $1 млрд, сообщает журнал Forbes в понедельник, 3 июня.Известиявчера в 16:11
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