Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России. Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 8 июля, автомобиль построен по классической рамной схеме.

Политика Гендиректор «Рустави-2» извинился за мат в адрес Путина Генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия извинился за мат в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавший в эфире.

Политика Зеленский назвал украинско-российский телемост опасным пиар-ходом Президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный украинско-российский телемост опасным пиар-ходом перед выборами в парламент, которые запланированы на 21 июля.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам Максимальная ставка по валютным вкладам составляет на сегодняшний день 1,35% годовых при условии вложения 20 тысяч долларов на срок от одного до двух лет.

Культура Несостоявшийся юбилей: в России вспоминают Жанну Фриске Певице Жанне Фриске, которая умерла от рака, 8 июля исполнилось бы 45 лет. «Мойка78» решила вспомнить яркие моменты из биографии певицы.

Общество Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Мэрайя Кэри открыла бутылку голосом Известная певица Мэрайя Кэри приняла участие в популярном спортивном челлендже с бутылкой, сообщает Sport24.

Экономика Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.

Спорт Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.

Политика Председатель ПАСЕ прокомментировала восстановление России в правах Надежду на полное и всестороннее сотрудничество с Россией после восстановления прав российской делегации в Совете Европы высказала председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье во время пленарного заседания 7 июля.

Армия и оружие Украина готовится ответить на «вторжение» России С очередным заявлением о вероятном нападении Москвы выступил экс-глава украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж, передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ.

Технологии В июле в МФЦ установят первые «КриптоБиоКабины» Ростех сообщил, что в июле нынешнего года в МФЦ Москвы, Подмосковья, Тулы и Краснодара будут поставлены первые 14 КриптоБиоКабин.

Происшествия Самолет «Батуми-Череповец» совершил аварийную посадку в Воронеже Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки в Воронеже рейса из Батуми в Череповец авиапредприятия "Северсталь", сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.

Общество Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.

Экономика Борисов предложил ввести квоты на обязательную покупку продукции ОПК Вице-премьер РФ Юрий Борисов высказал инициативу ввести в федеральный закон о госзакупках преференции для российских предприятий оборонно-промышленного комплекса в виде квот на обязательную покупку их продукции.

Общество Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.

Политика Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.

Политика Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена, передает РИА "Новости".

Авто В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

Происшествия «Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.

Общество Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова (Тимати).

Политика Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в Россию Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию.