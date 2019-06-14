Чиновников лишат незадекларированных доходовГазета.Ru 01:53

с чего всё началось

По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.

Политика Трамп обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе Президент США Дональд Трамп уверен, что за нападением на танкеры в Оманском заливе стоит Иран.

Происшествия Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.

Происшествия Умер один из пострадавших в массовой драке в Пензенской области Мужчина, пострадавший в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, скончался в больнице, сообщили ТАСС в пресс- службе Минздрава региона.

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Общество Умерла старейшая жительница Британии В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.

Авто АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль на линии B0 Пресс-центр автопроизводителя сообщил, что компания АвтоВАЗ представила миру свою миллионную машину на линии В0.

Политика МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.

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Шоу-бизнес Климова примерила образ героини «Спасателей Малибу» В комментариях поклонники засыпали актрису комплиментами, а некоторые сравнили с героиней Памелы Андерсон в культовом фильме «Спасатели Малибу».

Политика Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу Львовской области Президент Украины Владимир Зеленский с помощью соцсетей пытается выбрать одного из трех кандидатов на пост главы Львовской облгосадминистрации (ОГА).

Футбол Ледесма вошел в тренерский штаб «Зенита» Весной 2015-го вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.

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