Экономика

Изъять у чиновников незадекларированные доходы предлагает МинюстГазета.Ru 08:39

Победить коррупцию в принципе невозможно, считают они. Минюст РФ начал разработку закона, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов.
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с чего всё началось
Министерство юстиции намерено конфисковать у госслужащих незадекларированные денежные суммы, если они не смогут предоставить подтверждение законности их получения, говорится в сообщении
 на сайте ведомства.
BFM.ru03:53

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Изъять у чиновников незадекларированные доходы предлагает Минюст

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