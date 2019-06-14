Изъять у чиновников незадекларированные доходы предлагает МинюстГазета.Ru 08:39

с чего всё началось

Победить коррупцию в принципе невозможно, считают они. Минюст РФ начал разработку закона, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов.

Общество В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком В правительстве РФ рассматривают возможность внесения изменений в правила предоставления отпуска по уходу за ребенком.

Энергетика «Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».

Происшествия МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Происшествия В Мытищах за рулем авто задержали пьяного Паука Лидер российской трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкоий, также известный под псевдонимом Паук, был задержан за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Интернет ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.

Происшествия В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак Пожарные эвакуировали из здания 300 кошек и семь собак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Происшествия Пожар в историческом здании на Пречистенке потушен Полтора часа ушло у столичных спасателей на тушение пожара в историческом особняке на Пречистенке, где вспыхнула крыша.

Происшествия Торговый центр «Мега Дыбенко» закрыли из-за обрушения пола На месте происшествия работают эксперты. Торговый центр "Мега Дыбенко" не будет работать в пятницу, 14 июня.

Происшествия Журналист Голунов рассказал о панических атаках после освобождения Журналист «Медузы» Иван Голунов рассказал ТАСС, что испытывает панические атаки после задержания полицией и обвинения в покушении на сбыт наркотиков.

Политика Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.

Шоу-бизнес Дочь Веры Брежневой поступила в престижный американский университет Российская исполнительница Вера Брежнева поделилась со своими поклонниками радостной новостью о том, что ее старшей дочери Соне Киперман удалось поступить в престижный университет, расположенный в американском штате Калифорния.

Политика Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Энергетика «Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Политика Парубий предоставил в КС Украины документы о коалиции в Верховной раде Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий передал в Конституционный суд (КС) страны пакет документов, касающийся парламентской коалиции, сообщает 14 июня «112 Украина».

Политика Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.

Экономика Сбербанк откажется от банкоматов Зампред правления банка Станислав Кузнецов рассказал, что Сбербанк в рамках обновления сети самообслуживания будет постепенно отказываться от традиционных банкоматов в пользу ресайклеров — устройств, которые и выдают, и принимают деньги.

Транспорт ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.

Общество Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.

Шоу-бизнес Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина развелась с мужем Ольга была замужем 14 лет, а познакомилась со своим мужем еще будучи студенткой второго курса Славянской академии культуры.

Общество В Москве произошел сбой в работе геолокационных сервисов В пресс-службе "Яндекса" сказали РИА Новости, что неполадки различных геолокационных сервисов, скорее всего, вновь связаны со сбоями GPS.

Экономика Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).