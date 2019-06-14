Изъять у чиновников незадекларированные доходы предлагает МинюстГазета.Ru 08:39

с чего всё началось

Победить коррупцию в принципе невозможно, считают они. Минюст РФ начал разработку закона, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Происшествия В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041» В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.

Авто АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль 14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко отказалась от подарков на день рождения Исполнительница призналась, что каждый год она с нетерпением ждет свой день рождения.

Происшествия МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево Вечером 5 мая самолет SSJ 100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся.

Политика США разрешили политический кризис в Молдавии Посол США в Молдавии Дерек Хоган положил конец политическому кризису в стране, навестив членов Демократической партии и убедив их признать новое правительство.

Политика Выдача российских паспортов жителям ДНР началась в Ростовской области «Выдача российских паспортов жителям ДНР началась», — заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области Константин Розин.

Общество Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Энергетика «Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».

Экономика Силуанов предложил открыть отделения МСП банка на Северном Кавказе Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил открыть отделения МСП банка в городах Северного Кавказа.

Происшествия Момент обрушения моста в Китае сняли на видео На кадрах видно, что конструкция развалилась в тот момент, когда по мосту проезжали два автомобиля.

Политика Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Политика МИД России осудил атаки на танкеры в Оманском заливе Министерство иностранных дел России осудило нападения на два танкера в Оманском заливе 13 июня.

Общество «Земляничное» полнолуние смогут наблюдать жители России 17 и 18 июня «Земляничное» полнолуние смогут наблюдать жители России в ночь на 17 июня и с 17 на 18 июня 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Политика Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Дейнеко новым главой Госпогранслужбы страны.

Музыка Little Big выпустили новый клип «I’m OK» Сюжет клипа разворачивается в баре. В песне группа описывает историю героев, который крайне любят выпивать после работы.

Экономика Рост производства в Китае упал до минимума за 17 лет С января по май инвестиции в основной капитал в КНР выросли на 5,6%. В прошлом году за аналогичный период рост составлял 6,1%. Также снизились инвестиции в недвижимость, а продажи в секторе показали наибольшее падение с октября 2017 года.

Политика ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).