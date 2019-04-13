Происшествия
Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в МосквеГазета.Ru 07:11
Отмечается, что правозащитника задержали. Против него уже возбудили уголовное дело по ст. 213 УК России ("Хулиганство"). Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
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Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой
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Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
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Шоу-бизнес
Юлию Проскурякову впечатлила сила воли Аллы Пугачевой
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В Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer
Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer, которые будут направлены для боевых подразделений в Донбассе.
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Политика
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В Киеве считают это свидетельством сильных опасений Москвы в то время потерять Киевскую метрополию в свете «давнего стремления» Украины создать независимую церковь, чего удалось добиться только в начале 2019 года.
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Самая дешевая Ferrari в мире появилась в продаже
На одной из торговых площадок Лос-Анджелеса выставлен на продажу суперкар Ferrari Mondial.
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Футбол
Футболист «Зенита» забил гол с 30 метров, но в свои ворота
Восхитился мастерством игрока и комментатор матча между молодежными командами «Зенита» и махачкалинского «Анжи», в котором и произошел эпизод.
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Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
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Назван максимально быстрый способ бросить курить
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Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
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Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб
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Chery анонсировала выход нового кросс-купе Jetour X70 Coupe
Компания Chery анонсировала новое «молодежное» кросс-купе Jetour X70 Coupe для китайского рынка.
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