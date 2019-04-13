Происшествия

Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в МосквеГазета.Ru 07:11

Отмечается, что правозащитника задержали. Против него уже возбудили уголовное дело по ст. 213 УК России ("Хулиганство"). Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
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