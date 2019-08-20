Экономика

Известный инвестор Марк Мёбиус советует инвестировать в золотоФинмаркет вчера в 06:24

Инвестор добавил, что спрос на золото подстегивается распространением криптовалют, которые он назвал "психовалютами". "Думаю, что на фоне их популярности будет спрос на реальные активы, включая золото", - отметил Мёбиус.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Крупным консервативным инвесторам ничего не остается, как уходить из гособлигаций и покупать золото - ИК QBF

Финмаркет02:58

Bloomberg: Мобиус советует покупать золото на любом уровне на фоне смягчения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира (Bloomberg)

ИноСМИвчера в 17:02

Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото

РБКвчера в 09:57

Золото: покупать по любой цене

Вести.Финансвчера в 08:06

Марк Мобиус: покупайте золото, по любой цене

Profinance.ruвчера в 05:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 03:52, Ашберн
Авто

Audi показала юбилейный универсал Audi RS6 Avant

Обновлено в 03:30
Общество

В Думе предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»

Средства из программы, которую депутат предлагает назвать «Первосентябрьский капитал», должны покрывать расходы на сбор детей в школу, считает депутат.
Обновлено в 02:01
Политика

Трамп выразил желание вернуть Россию в G8

Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего

Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров.
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия

Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный "Жуковский", совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия девочки-подростка.
Обновлено в 02:48
Кино

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции

Обновлено вчера в 07:08
Экономика

Трамп допускает снижение налогов в США

Президент США Дональд Трамп допускает, что налоги в Соединённых Штатах могут быть снижены для того, чтобы стимулировать экономику.
Обновлено вчера в 16:39
Шоу-бизнес

Русскоязычные блогеры атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне

Обновлено в 03:06
Футбол

Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич опроверг информацию о том, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович может перейти в «Црвену Звезду», недавно об этом ходили разговоры в прессе.
Обновлено в 03:32
Экономика

Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года

Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.
Обновлено вчера в 10:48
Финансы

Банки отказались замораживать счета бизнесменов

В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству.
Обновлено в 02:28
Космос

Роботу «Федору» не будут устраивать торжественную встречу на МКС

Торжественная встреча робота "Федора" (Skybot F-850) на Международной космической станции (МКС) не планируется, поскольку это обычный эксперимент.
Обновлено вчера в 20:01
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Губернатор наградил боксера за помощь пострадавшим в ДТП в Перми

Обновлено в 02:26
Происшествия

В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены

Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении члена собрания депутатов Локомотивного городского округа по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Обновлено в 03:29
Политика

Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США

Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.
Обновлено в 01:06
Общество

Минздрав назвал способы борьбы со стрессом

Обновлено в 01:35
Кино

Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel

Человек-паук может исчезнуть из киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Бригады ОТРК «Искандер-М» получили на вооружение БПЛА двух видов

Военное ведомство приняло решение об оснащении бригад ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка-У" двумя видами беспилотников - БПЛА "Орлан-10" и квадрокоптерами.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80

Обновлено в 03:20
Наука

Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма

По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено 19 августа в 10:17
Технологии

Libra проходит антимонопольный контроль регуляторами Евросоюза

Антимонопольные органы Евросоюза изучают проект соцсети Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 14:58
Общество

Уфа заняла сотое место в рейтинге самых тихих городов России

Обновлено 19 августа в 03:31
Общество

День города в Москве отметят маскарадом и косплеем

Дороже всего праздник стоил два года назад, во время 870-летия города — 742 млн руб. Праздничные мероприятия состоятся 7–8 сентября.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Татарстане полицейские задержали вооруженную банду преступников

Обновлено в 01:39
Происшествия

В Ингушетии завели уголовные дела на 13 полицейских

13 ингушским полицейским предъявлены обвинения по уголовному делу за неисполнение приказа (статья 286.1 УК РФ).
Обновлено в 02:39
Единоборства

Малкин обратился к Нурмагомедову по поводу боя с Порье

Обновлено вчера в 23:55
Здоровье

Во дворе дома в Казани провели тест на уровень глюкозы в крови

Обновлено в 03:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное