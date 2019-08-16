Экономика

Известный инвестор Марк Мёбиус советует инвестировать в золотоФинмаркет вчера в 06:24

Инвестор добавил, что спрос на золото подстегивается распространением криптовалют, которые он назвал "психовалютами". "Думаю, что на фоне их популярности будет спрос на реальные активы, включая золото", - отметил Мёбиус.
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Марк Мобиус: покупайте золото, по любой цене

Profinance.ruвчера в 05:59

Крупным консервативным инвесторам ничего не остается, как уходить из гособлигаций и покупать золото - ИК QBF

Финмаркет02:58

Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото

РБКвчера в 09:57

Золото: покупать по любой цене

Вести.Финансвчера в 08:06

Известный инвестор советует вкладываться только в золото

Банки Сегодня05:54
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Политика

Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и главы украинского МИД Павла Климкина.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Челябинский депутат подозревается в убийстве женщины

Обновлено в 03:26
Происшествия

После ночной перестрелки в Краснодаре в розыск объявлен житель Чечни

Обновлено в 06:17
Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Наука

Учёные создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от морских волн

Обновлено 18 августа в 07:22
Политика

Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине

Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15
Политика

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

Обновлено в 00:12
Политика

Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США

Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол

«Динамо» интересуется вратарем «Ромы» Ольсеном

Обновлено в 04:45
Происшествия

Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа

Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".
Обновлено в 04:51
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Кино

Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony

Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Футбол

Тарасов потребовал взыскать с «Локомотива» €12 тысяч

Обновлено в 04:47
Футбол

Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду».
Обновлено в 03:23
Происшествия

СК допросил сотрудницу ФБК, супругу Леонида Волкова

Обновлено в 06:11
Общество

Жилой комплекс с океанариумом появится у Поклонной горы

Жилой комплекс будет построен на улице Братьев Фонченко, примыкая к парку Победы на Поклонной горе.
Обновлено в 05:20
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Авто

Россияне перестали чинить автомобили у дилеров

В России количество владельцев новых гарантийных автомобилей, которые ездят обслуживать их к официальным дилерам, сокращается.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет нового беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны опубликовало видео перового полёта нового модернизированного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено вчера в 08:32
Политика

Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных

Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
Футбол

Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»

ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 05:16
Кино

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска

Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Авто

Skoda изменила цены на три модели в России

Обновлено в 01:34
Происшествия

Девочку из Петербурга засосало в сливную трубу бассейна в Турции

Обновлено вчера в 06:39
Гаджеты

Casio представила новую модель умных часов

Японская компания Casio анонсировала новые смарт-часы из линейки PRO TREK Smart.
Обновлено вчера в 23:15
Кино

В Лондоне с молотка уйдут доспехи Рассела Кроу из фильма «Гладиатор»

Обновлено в 02:27
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