Футбол
Известный грубостью футболист «Реала» потребовал уважения
Известный грубостью футболист «Реала» потребовал уваженияNews.ru05:42
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал свист трибун в свой адрес во время финального матча клубного чемпионата мира с «Аль-Айном». Реакция болельщиков была вызвана эпизодом в матче финала Лиги чемпионов сезона-2017 / 18 с "Ливерпулем" (3:1).
News.ru05:42
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