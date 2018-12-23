Футбол

Известный грубостью футболист «Реала» потребовал уважения
News.ru
05:42

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал свист трибун в свой адрес во время финального матча клубного чемпионата мира с «Аль-Айном». Реакция болельщиков была вызвана эпизодом в матче финала Лиги чемпионов сезона-2017 / 18 с "Ливерпулем" (3:1).
News.ru05:42

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Известный грубостью футболист «Реала» потребовал уважения

News.ru05:42

Серхио Рамос: «Свист в мой адрес? Людям следует уважать именитых футболистов»

Спорт-Экспресс05:23

Серхио Рамос — о свисте в свой адрес: «Мне была не совсем понятна реакция болельщиков»

Sportbox.RU04:58

Рамос - о свисте в свой адрес: «Это необъяснимо»

Soccer.ru04:16

Рамос — о свисте в свой адрес: людям следует уважать именитых футболистов

Чемпионат04:14

Серхио Рамос: «Свист болельщиков необъясним для меня. Нужно уважать футболистов»

Sport24.ru06:16

Серхио Рамос: «Не могу объяснить свист болельщиков. Они должны уважать футболистов»

Sports.ru04:50
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 07:20, Ашберн
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Испанский футболист, играющий на позиции центрального защитника. Капитан футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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