Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»Брянская улица вчера в 05:27

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Происшествия В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.

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