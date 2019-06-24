Футбол

Известны все четвертьфиналисты Кубка АмерикиГазета.Ru вчера в 21:44

Стало известно, какие сборные сыграют в четвертьфинале Кубка Америки - 2019, сообщает "Советский спорт".
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Определились все пары ¼ финала Кубка Америки

Советский спортвчера в 23:47

Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Америки

Sport24.ruвчера в 21:00

Определились все пары 1/4 финала Кубка Америки

Чемпионатвчера в 21:20

Известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

Газета.Ruвчера в 21:44

Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

Матч ТВвчера в 21:16

Бразилия - Парагвай, Венесуэла - Аргентина. Все пары 1/4 финала Кубка Америки

Спорт-Экспрессвчера в 21:10

Топ-7 событий мирового спорта с 17 по 23 июня 2019 года

Давыдов.Индексвчера в 14:00
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Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози

Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу

На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол

Бузова предложила работу Глушакову

Обновлено вчера в 20:41
Здоровье

Более 90% медиков целевого набора остаются работать в своих больницах

Более 90% медиков, которые получили высшее образование благодаря системе целевого набора, продолжают работать в российских больницах, которые направляли их в вуз, после окончания обязательного срока, сообщил ТАСС замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 01:24
Политика

Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии

Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

Специалисты заключили, что за последние 10 лет обозначенный средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом нарастив расходы на продукты питания.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

ПАСЕ проголосовала за возвращение России

Во вторник, 25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее (118 проголосовали «за», 62 «против», 10 «воздержались»).
Обновлено вчера в 18:50
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Около 15 человек находятся в реанимации после взрывов в Казахстане

Обновлено в 00:23
Экономика

Сбербанк ввел возможность перевода денег с кредитной карты

Сбербанк ввел возможность переводить деньги с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие

Корабли Каспийской флотилии проверят на боеготовность

В рамках внезапной проверки боеготовности корабли Каспийской флотилии проведут ряд обстрелов морских, береговых и воздушных целей, рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 23:49
Общество

Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе

11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.
Обновлено 23 июня в 21:45
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Обновлено в 00:32
Наука

Названа самая продвинутая технология древней цивилизации

Обновлено в 00:49
Происшествия

Опубликованы фото и видео последствий урагана в Татарстане

Главное управление МЧС России по РТ опубликовало фотографии последствий сильного шквалистого ветра, пронесшегося по Татарстану в понедельник днем.
Обновлено в 00:06
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Культура

Глава Минобра Хакасии сказала, что «Горе от ума» написал Радищев

Лариса Гимазутина, возглавляющая министерство образования Хакасии, допустила в прямом эфире канала «Абакан-24» ошибку.
Обновлено в 01:26
Культура

Артисты МХАТа вступились за Татьяну Доронину

Обновлено вчера в 10:45
Гаджеты

Названы пять лучших китайских смартфонов на российском рынке

Пятерку лучших смартфонов среди китайских моделей озвучил эксперт по мобильным устройствам Wylsacom Media.
Обновлено вчера в 12:07
Армия и оружие

Российский военный самолет повторно прибыл в Венесуэлу

Обновлено вчера в 15:59
Политика

«Отрезанные» от РФ украинской границей — ростовских жителей переселят

Жителей Ростовской области, проживающих в пересечённом российско-украинской границей посёлке Чертково, переселят.
Обновлено в 01:26
Авто

Британец разогнал трактор до 167 километров в час

Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
Обновлено вчера в 22:36
Политика

США могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасности

Американская сторона может покинуть Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанный в 1960 году.
Обновлено в 01:16
Политика

ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Обновлено вчера в 21:34
Политика

Зеленского не пригласили на саммит G20

Президент Украины Владимир Зеленский не был включен в список приглашенных на саммит «Большой двадцатки», который пройдет на этой неделе в японской Осаке.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия

Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено вчера в 15:09
Армия и оружие

В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника

Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

СМИ: семья следователя из дела Голунова связана с заводом, незаконно сбывавшим драгметаллы

Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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