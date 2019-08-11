«Локомотив» объявил стартовый состав на матч пятого тура РПЛ с «Уралом».

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Уралом»

Политика Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу митингов Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить использование видеохостинга YouTube для «рекламирования незаконных массовых мероприятий».

Политика Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.

Общество «Миссис Россия — 2019» прокомментировала победу в конкурсе Победительница конкурса "Миссис Россия — 2019" Екатерина Нишанова рассказала о своих эмоциях после финала мероприятия.

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.

Политика Клинцевич назвал клоунадой протест Киева из-за поездки Путина в Крым В разговоре с «360» сенатор от Смоленской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал такой шаг продолжающейся клоунадой властей страны, которые действуют по указаниям извне.

Футбол Цорн отправился во Францию на переговоры по новичкам «Спартака» Сообщается, что гендиректор клуба Томас Цорн уже вылетел во Францию для переговоров.

Шоу-бизнес Певица Наргиз сообщила о желании уйти в монастырь Наргиз Закирова на своей страничке в Instagram сообщила о желании уйти в монастырь, и приглашает остальных девушек вместе с собой.

Футбол «ПСЖ» не получал ни одного конкретного предложения по Неймару Несмотря на многочисленные слухи, "ПСЖ" до сих пор не получил ни одного конкретного предложение о покупке форварда клуба Неймара.

Общество Психолог назвала признаки безнадежных отношений Психолог Наталья Холоденко рассказала, какие отношения можно считать безнадежными, и почему их надо заканчивать.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам По оценке Bloomberg, за четыре года резервы России выросли на 45% и достигли 518 млрд долларов, а резервы Саудовской Аравии упали до суммы в 527 млрд долларов.

Футбол Игрок «Зенита» Малком попал в арбитра мячом с 40 метров Нападающий петербургского "Зенита" Малком попал мячом в главного арбитра Евгения Турбина в матче пятого тура чемпионата России против московского "Динамо".

Религия Великий праздник Курбан-байрам отмечают мусульмане Праздник продлится три дня, в течение этого времени мусульманам запрещено устраивать распри и ссориться.

Происшествия В Петербурге механик автосервиса ударил ножом посетителя Полиция Петербурга задержала сотрудника автосервиса, который подозревается в том, что ударил ножом в шею посетителя, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

Гаджеты Huawei представила операционную систему Harmony OS Китайская компания Huawei в рамках конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019 анонсировала собственную операционную систему Harmony OS.

Происшествия Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.

Хоккей Минское «Динамо» проиграло «Хумо» на турнире в Нижнем Новгороде Команды встречались несколько дней назад на групповой стадии, и тогда минчане обыграли соперника со счётом 6:3. В матче за первое место на турнире встретятся хоккеисты московского «Динамо» и «Торпедо».

Общество В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима» Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за сильных осадков, которые принес в регион тайфун "Лекима".

Происшествия Не менее 20 человек пострадали при столкновениях на Храмовой горе На Храмовой горе в Иерусалиме сегодня, 11 августа, произошли столкновения между мусульманами и силами израильской полиции.

Армия и оружие В США оценили проект российского бомбардировщика ПАК ДА Российское Министерство обороны нацелено на создание стратегического бомбардировщика-невидимки нового поколения, причем первый полет ПАК ДА запланирован уже на 2025-2026 годы, пишет The National Interest.

Общество В Москве завершился митинг в поддержку независимых кандидатов В конце акции представитель незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова Борис Золотаревский призвал всех отправиться в «прогулку», за что был задержан.

Армия и оружие Российские истребители провели стрельбы над Баренцевым морем «Лётчики-истребители Северного флота на самолётах МиГ-31БМ и Су-33 отработали стрельбу ракетами класса «воздух — воздух» по воздушным мишеням на полигоне Тимур над акваторией Баренцева моря», — заявили в пресс-службе.

Шоу-бизнес Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.