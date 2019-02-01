Футбол

«Спартак» встретится с «Зенитом» в чемпионате России 17 мартаРИА Новости 08:26

Московский "Спартак" сыграет с санкт-петербургским "Зенитом" в 20-м туре чемпионата России по футболу 17 марта, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ). РПЛ опубликовала календарь матчей турнира на март.
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Чемпионат России. Стали известны даты матчей «Рубин» в марте

Спорт БИЗНЕС Online09:00

Известно время начало матчей «Зенита» в марте

Нева Спорт08:43

«Динамо» проведет первый матч на новом стадионе в Петровском парке 10 марта

ТАСС08:07

Матч 19-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» состоится 10 марта

Чемпионат08:19

Стал известен точный календарь матчей РПЛ на март

Спорт-Экспресс08:15

«Спартак» встретится с «Зенитом» в чемпионате России 17 марта

РИА Новости08:26

«Зенит», ЦСКА и «Локомотив» проведут матчи 18-го тура 2 марта. «Спартак» и «Краснодар» сыграют на следующий день

Бомбардир.ру08:14
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Политика

США официально приостановят выполнение ДРСМД со 2 февраля

США приостановят выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Генпрокуратура заново начнет расследование гибели группы Дятлова

Генпрокуратура России намерена установить истинную причину гибели туристической группы Игоря Дятлова в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен.
Обновлено в 03:39
Авто

Toyota и Lexus отзовут свыше 84 тысяч автомобилей в России

Обновлено в 04:40
Армия и оружие

Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27

В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.
Обновлено вчера в 05:43
Интернет

Хакеры выложили в сеть более 2,2 млрд украденных логинов и паролей

Хакеры выложили в сеть огромную базу украденных данных пользователей.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

Третьяковская галерея уволила смотрительницу выставки Куинджи

Третьяковская галерея приняла меры по усилению охраны ранее украденного полотна Куинджи, используя так называемый мертвый крепеж.
Обновлено в 07:00
Авто

Kia Rio X-Line получил увеличенный дорожный просвет

Сегодня, 1 февраля, в России стартовали продажи обновленного кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Дело о теракте в метро Санкт-Петербурга передано в суд

Рассмотрением уголовного дела о террористическом акте в метрополитене Санкт-Петербурга, произошедшем в апреле 2017 года, займется Московский окружной военный суд.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева ещё на два месяца

Обновлено в 08:37
Общество

Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей, пишут СМИ

Якутская школа "Айыы Кыната" отказалась принимать русскоязычных детей, сообщил News.Ykt.Ru.
Обновлено в 06:27
Авто

Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»

Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
Обновлено вчера в 22:30
Транспорт

«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Кино

Скончался актер Игорь Кан из фильма «Кин-дза-дза»

Обновлено в 07:03
Авто

Завод Haval готовится к серийному производству

Тульский завод Haval, строительство которого завершилось в конце лета 2018 года, в настоящее время работает в тестовом режиме и готовится к запуску серийного производства.
Обновлено в 04:31
Происшествия

«Самую красивую наркоманку России» сочли уголовницей и арестовали

Обновлено в 08:25
Происшествия

СК допрашивает седьмого фигуранта дела Арашуковых

Обновлено в 08:41
Происшествия

В Москве рухнул навес над входом в институт «Гидропроект»

В ночь на 1 февраля на Волоколамском шоссе обрушился металлический навес над центральным входом в институт «Гидропроект», сообщает телеканал «Москва 24».
Обновлено в 03:06
Происшествия

В Саратовской области в колонии произошел конфликт между заключенными

Обновлено в 01:16
Общество

Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей

Трансграничная компания Google перевела на счет Роскомнадзора полмиллиона рублей - штраф за то, что IT-компания не выполнила требование законодательства для поисковых систем о подключении к реестру запрещенной информации для фильтрации поисковой выдачи.
Обновлено в 03:13
Гаджеты

Samsung показала свой складной смартфон на официальном видео

Официальный канал Samsung Vietnam опубликовал на YouTube рекламное видео к грядущему событию Unpacked, на котором мелькнуло изображение складного смартфона Samsung с гибким дисплеем.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В Кизляре сгорел торговый центр

Экстренные службы сумели локализовать пожар в торговом центре в дагестанском Кизляре.
Обновлено в 01:10
Авто

Toyota начала производство новых Corolla для России

Первые товарные версии седана Toyota Corolla нового поколения появятся у российских дилеров марки уже весной 2019 года.
Обновлено в 00:22
Происшествия

В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель

Ленинский районный суд Челябинска арестовал на два месяца 36-летнего Бориса Кондрашина - врача-терапевта городской больницы №11, ранее судимого за ритуальное убийство.
Обновлено вчера в 15:08
Авто

Mercedes-Benz V-Class получил новый дизельный мотор

В салоне обновленного Mercedes-Benz V-Class появились планшеты, отделка кожей Lugano и Nappa, элементы из дерева, карбона и алюминия.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

В США задержали российскую актрису Ирину Усок

Обновлено в 07:40
Наука

Назван самый богатый человек в истории

Как ранее сообщали «Кубанские новости», ранее во время раскопок на Восточном некрополе античного города Фанагории (вторая столица древнего Боспорского царства) ученые обнаружили гробницу римского периода, которая принадлежала богатым и знатным горожанам.
Обновлено в 08:52
Общество

В Таиланде рассказали о поведении Насти Рыбки в тюрьме

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), которая провела вместе с другими обвиняемыми по делу о нелегальном "секс-тренинге" почти 10 месяцев в тюрьме Паттайи под следствием и судом, не желала подчиняться тюремным правилам и неоднократно получала замечания, заявил в пятницу директор коррекционного департамента министерства юстиции Таиланда Нарат Саветсанан.
Обновлено в 07:15
Политика

Грызлов назвал пытки причиной гибели россиянина в украинской тюрьме

Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что причиной смерти, по данным экспертизы, стали пытки.
Обновлено в 08:49
Финансы

Сбербанк повысил ставки по всем рублевым вкладам

Сбербанк с 1 февраля повышает ставки по рублевым вкладам, а также запускает новый промовклад, говорится в релизе, распространенном пресс-службой Сбербанка.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Правозащитница рассказала об избиении похитителя картины Куинджи

Дениса Чуприкова, похитившего картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, сильно избили при задержании.
Обновлено в 05:51
Главное