Футбол
Известна возможная зарплата Неймара в «Реале»Газета.Ru 03:55
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес отпраил нападающему французского "Пари Сен-Жермен" личный контрак, сообщат Sport.es. Согласно договору, бразилец будет выступать в стане "сливочных" пять лет и получать по €40 млн в год. Это намного больше годового оклада Неймара в "ПСЖ".
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