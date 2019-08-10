Футбол

Известна возможная зарплата Неймара в «Реале»Газета.Ru 03:55

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес отпраил нападающему французского "Пари Сен-Жермен" личный контрак, сообщат Sport.es. Согласно договору, бразилец будет выступать в стане "сливочных" пять лет и получать по €40 млн в год. Это намного больше годового оклада Неймара в "ПСЖ".
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«Реал» готов сделать Неймара вторым самым высокооплачиваемым футболистом в мире

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Известна возможная зарплата Неймара в «Реале»

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«Реал» готов сделать Неймара вторым самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Sportbox.RU03:30
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