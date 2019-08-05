В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия». Минздрав прорабатывает, как организовать их деятельность, а коллеги из других ведомств рассматривают возможность компенсировать работодателям затраты на открытие медицинских кабинетов из средств ФСС и ФФОМС.

с чего всё началось

Уточняется, что эти ведомства будут заниматься проработкой способов компенсации затрат работодателям в связи с открытием медкабинетов в компаниях. Как отмечают "Известия", появление медицинских работников на производстве упростит доступ к медпомощи. Система цеховых врачей была развита в СССР.

Происшествия В Севастополе утонули две чемпионки по кикбоксингу Две спортсменки 33 и 27 лет утонули во время шторма в Севастополе.

Экономика Bloomberg: власти Китая поручили компаниям прекратить закупки сельхозпродукции из США Правительство Китая распорядилось, чтобы государственные компании прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции на фоне новой эскалации торговой войны с США.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Теннис Теннис. Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге ATP.

Экономика Поставки российского угля на Украину упали на 85%, пишут СМИ По информации ведомства, поставки угля на Украину в июне 2019 года сократились на 85,3%, или на 750 тыс. тонн по сравнению с показателями прошло года.

Футбол Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".

Политика Трамп высказался о причинах массовых убийств в США Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.

Политика Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Экономика Беглый олигарх из команды Чубайса задолжал банкам 700 млн долларов Банки «Траст» и «ФК Открытие» хотят взыскать с предпринимателя Бориса Минца и трех его сыновей более 700 млн долларов.

Транспорт В Магаданской области из-за дождей закрыли участок трассы Некоторые участки автодороги размыло водой Участок трассы "Палатка — Кулу — Нексикан" в Магаданской области закрыли для всех видов транспорта из-за сильных дождей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника министерства дорожного хозяйства правительства региона.

Общество На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка На всей территории Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

Армия и оружие В Женеве призвали к финансовым санкциям против военных в Мьянме Миссия по установлению фактов о нарушениях прав и свобод в Мьянме призвала Совет Безопасности ООН ввести финансовые санкции против старших должностных лиц вооруженных сил "Татмадау" этой страны и связанных с ними компаний, а международное сообщество - прекратить какой-либо бизнес с ними.

Политика Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир на Донбасс законами Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир на Донбассе.

Гаджеты 7 августа дебютирует Redmi Note 8 с камерой разрешением 64 Мп Судя по тизеру в сети, премьерный выход смартфона Redmi Note 8 состоится 7 августа.

Общество Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.

Политика Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).

Общество Более 60% россиян ездят летом на дачу, показал опрос Большинство россиян (62%) выезжают на дачу в летний сезон, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Экономика В России может появиться новый способ получения зарплаты В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы.

Шоу-бизнес Дочь Орбакайте записали в модели Во время прогулки Кристина записала милое видео, которое спровоцировало разговоры о том, что ее дочка может стать моделью.