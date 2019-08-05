В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия». Минздрав прорабатывает, как организовать их деятельность, а коллеги из других ведомств рассматривают возможность компенсировать работодателям затраты на открытие медицинских кабинетов из средств ФСС и ФФОМС.

с чего всё началось

Уточняется, что эти ведомства будут заниматься проработкой способов компенсации затрат работодателям в связи с открытием медкабинетов в компаниях. Как отмечают "Известия", появление медицинских работников на производстве упростит доступ к медпомощи. Система цеховых врачей была развита в СССР.

Футбол Марез пропускал Суперкубок Англии из-за боязни допинг-теста Футболист английского "Манчестер Сити" и сборной Алжира Рияд Марез не принимал участия в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" по причине опасений, связанных со сдачей допинг-теста.

Происшествия На территории воинской части в Красноярском крае произошел взрыв На территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района.

Политика Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.

Происшествия В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.

Армия и оружие Раскрыты характеристики новейших авиационных средств поражения «Гром» Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) рассказала об основных тактико-технических характеристиках новейших управляемых авиационных средств поражения (АСП) "Гром", сообщает ТАСС.

Политика В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.

Происшествия Суд арестовал еще троих фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля Пресненский суд Москвы санкционировал арест Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Даниила Конона по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля.

Спорт Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу Евгений Трефилов уходит с поста главного тренера женской сборной России по гандболу.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.

Финансы Рубль укрепился после уточнений США об охвате новых санкций Российский рубль утром в понедельник укрепляется после пятничного ослабления, которое произошло на фоне введения новых санкций США.

Происшествия В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.

Экономика Китай ответил Трампу: валютная война началась Торговая война переходит в валютную войну: юань впервые опустил курс своей валюты ниже отметки 7 юаней за доллар.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес отметила юбилей на концерте в Москве Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей на сцене московского стадиона «ВТБ Арена».

Шоу-бизнес Молодая жена Цекало ответила на слухи о беременности Молодая жена российского продюсера Александра Цекало, актриса и модель Дарина Эрвин, прокомментировала слухи о своей беременности.

Футбол Роналду хотел бы стать актером и назвал свой любимый фильм Португалец Криштиану Роналду признался, что стал бы актером или моделью, если бы не карьера футболиста.

Футбол «Спартак» и «Краснодар» узнают соперников в Европе. LIVE 12:55 Кстати, если "Краснодар", допустим, не сумеет пройти "Порту", "быки" сразу же попадут в основной раунд Лиги Европы, играть в раунде плей-офф не придется.

Происшествия Житель Нижнего Тагила стрелял из винтовки по банкам и попал в ребенка Свердловская полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который во время стрельбы из винтовки по жестяным банкам попал в голову ребенку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Армия и оружие Фигурант дела о крушении Ил-76 написал рапорт об увольнении из ВСУ Генерал-майор Виктор Назаров, которого суд признал виновным в гибели украинских военных при крушении самолета Ил-76 в Донбассе, заявил, что подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил Украины по собственному желанию.

Недвижимость Сбербанк снижает ставки по ипотеке Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.

Общество Лето вернется в Москву 7 августа В Москве потеплеет уже в среду: столбик термометра поднимется до 24 градусов по Цельсию.