Экономика

«Известия»: в России появятся офисные медпунктыТАСС 01:56

Уточняется, что эти ведомства будут заниматься проработкой способов компенсации затрат работодателям в связи с открытием медкабинетов в компаниях. Как отмечают "Известия", появление медицинских работников на производстве упростит доступ к медпомощи. Система цеховых врачей была развита в СССР.
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с чего всё началось

Врачей пропишут: в России возродят офисные медпункты

В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия». Минздрав прорабатывает, как организовать их деятельность, а коллеги из других ведомств рассматривают возможность компенсировать работодателям затраты на открытие медицинских кабинетов из средств ФСС и ФФОМС.
Известиявчера в 17:01

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В медпомощь на предприятиях предложат включить профилактику профболезней

РИА Новости04:12

СМИ: В России могут возродить институт цеховых и офисных врачей

RT на русскомвчера в 21:37

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ТАСС01:56

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Life.ruвчера в 22:18

Правительство планирует стимулировать работодателей открывать медпункты

Газета.Ru02:48

Минздрав хочет вернуть в российские офисы медпункты

РЕН ТВвчера в 17:28

Врачей пропишут: в России возродят офисные медпункты

Известиявчера в 17:01
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Евгений Трефилов уходит с поста главного тренера женской сборной России по гандболу.
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Торговая война переходит в валютную войну: юань впервые опустил курс своей валюты ниже отметки 7 юаней за доллар.
Обновлено в 01:56
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В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на омоновца на футболе

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Армия и оружие

Фигурант дела о крушении Ил-76 написал рапорт об увольнении из ВСУ

Генерал-майор Виктор Назаров, которого суд признал виновным в гибели украинских военных при крушении самолета Ил-76 в Донбассе, заявил, что подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил Украины по собственному желанию.
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Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.
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Лето вернется в Москву 7 августа

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Девочка погибла после нападения волка в Коми

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Киев попросил Вашингтон продать больше ракетных комплексов «Джавелин»

Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin).
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