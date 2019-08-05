Экономика
«Известия»: в России появятся офисные медпунктыТАСС 01:56
Уточняется, что эти ведомства будут заниматься проработкой способов компенсации затрат работодателям в связи с открытием медкабинетов в компаниях. Как отмечают "Известия", появление медицинских работников на производстве упростит доступ к медпомощи. Система цеховых врачей была развита в СССР.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия». Минздрав прорабатывает, как организовать их деятельность, а коллеги из других ведомств рассматривают возможность компенсировать работодателям затраты на открытие медицинских кабинетов из средств ФСС и ФФОМС.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19
Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения.
Обновлено в 05:45
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Теннис
Теннисист Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на девятое место в обновленном рейтинге ATP.
Обновлено в 04:14
Футбол
Тиль: В «Спартаке» меня видят на позиции десятого номера
Голландский полузащитник Гус Тиль, о приобретении которого "Спартаком" будет сообщено в ближайшее время, рассказал, почему выбрал именно этот клуб и о том, какую роль он будет играть на поле.
Обновлено в 05:38
Общество
Российский священник рассказал о разговоре с Чарльзом Дарвином и его раскаянии
Обновлено в 05:01
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Нижнем Тагиле пьяный мужчина прострелил голову ребёнку
В Нижнем Тагиле врачи борются за жизнь семилетнего мальчика, который получил огнестрельное ранение.
Обновлено в 05:00
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Обновлено в 05:49
Кино
Звезда «Новобранца» покинула сериал из-за расовых и сексуальных унижений
Афроамериканская актриса Эфтон Уильямсон со скандалом покинула сериал «Новобранец», в котором исполняла одну из главных ролей.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Эпатажный сын Елены Яковлевой лишился работы
Из-за обилия татуировок сына Елены Яковлевой даже называли фриком. Известно, что парень увлечен кино.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Политика
Богатейшего человека Молдавии заочно арестовали в России
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего лидера Демократической партии Молдавии, одного из богатейших и влиятельнейших бизнесменов этой страны Владимира Плахотнюка по обвинению в организации схемы по выводу из России 37 млрд руб. Об этом РБК сообщили в суде.
Обновлено в 05:49
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Футбол
Шюррле поблагодарил «Спартак» за тёплый приём
Обновлено в 01:18
Происшествия
Стрелок из Огайо убил собственную сестру
Среди жертв стрелка нашли его сестру, тело которой лежало рядом с ее другом. Почему Коннор Беттс начал стрелять – пока непонятно.
Обновлено вчера в 16:42
Спорт
Российские волейболистки завоевали путёвку на ОИ-2020
Российские волейболистки завоевали путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 05:37
Здоровье
Клещи оказались переносчиками еще одной опасной болезни
Клещи являются переносчиками не только опасных для человека энцефалита, боррелиоза и бабезиоза, но и лихорадки Конго-Крым.
Обновлено в 05:22
Политика
Захарова отреагировала на слова Помпео о Крыме
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Сыну Оксаны Воеводиной понадобилась помощь врачей
Сыну Оксаны Воеводиной понадобилась помощь врачей Бывшая супруга короля Малайзии рассказала, что ее сына настигла болезнь, ему вызвали скорую.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Пресненский суд Москвы заключил под стражу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля Владислава Барабанова.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В одном из районов Коми после трагедии с девочкой отстреляют 10 волков
4 августа в посёлке Едва произошла трагедия. Волк напал на 14-летнюю девочку.
Обновлено в 04:36
Здоровье
Названы причины, сокращающие жизнь российским мужчинам
Представитель Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко назвал причины, сокращающие жизнь российским мужчинам, передает МедикФорум.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Молодая жена Цекало ответила на слухи о беременности
Молодая жена российского продюсера Александра Цекало, актриса и модель Дарина Эрвин, прокомментировала слухи о своей беременности.
Обновлено в 04:55
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10