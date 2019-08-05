В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия». Минздрав прорабатывает, как организовать их деятельность, а коллеги из других ведомств рассматривают возможность компенсировать работодателям затраты на открытие медицинских кабинетов из средств ФСС и ФФОМС.

с чего всё началось

Уточняется, что эти ведомства будут заниматься проработкой способов компенсации затрат работодателям в связи с открытием медкабинетов в компаниях. Как отмечают "Известия", появление медицинских работников на производстве упростит доступ к медпомощи. Система цеховых врачей была развита в СССР.

Политика Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.

Экономика Беглый олигарх из команды Чубайса задолжал банкам 700 млн долларов Банки «Траст» и «ФК Открытие» хотят взыскать с предпринимателя Бориса Минца и трех его сыновей более 700 млн долларов.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.

Недвижимость Сбербанк снижает ставки по ипотеке Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.

Экономика Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов Бинбанка Роскомнадзор потребовал от банка "Открытие" принять меры по устранению последствий попадания приватных данных клиентов банка в сеть, а также затребовал информацию о тех лицах, которые допустили масштабную утечку информации.

Происшествия В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.

Происшествия Житель Нижнего Тагила стрелял из винтовки по банкам и попал в ребенка Свердловская полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который во время стрельбы из винтовки по жестяным банкам попал в голову ребенку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Общество В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.

Единоборства Российского боксера Дадашева похоронили в Петергофе Российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, похоронили на кладбище в Петергофе, пишет в воскресенье, 4 августа, ТАСС.

Экономика Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты.

Футбол «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов Российский клуб «Краснодар» узнал возможных соперников в раунде плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов.

Происшествия В Коми возбудили дело из-за гибели девочки после нападения волка Следственные органы Коми возбудили уголовное дело о халатности после того, как девочка из поселка Едва Удорского района погибла, предположительно, в результате нападения волка, сообщает в понедельник СУСК РФ по республике.

Политика В Индии предложили лишить Кашмир особого статуса Правительство Индии намерено отменить статью 370 конституции, наделяющую штат Джамму и Кашмир особым статусом.

Экономика В РФ вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС Оплачивать страховые взносы граждане смогут вместе с квитанциями ЖКХ Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России сегодня, 4 августа.

Наука В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова рискнула жизнью ради эффектного шпагата в Греции Чтобы впечатлить своего возлюбленного, Волочкова решила выполнить уникальный шпагат – на поручнях на яхте, да еще и во время ее движения.

Происшествия Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19 Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Интернет Amazon разрешила отключить прослушку голосовых записей Alexa Ранее агентство Bloomberg сообщало, что сотрудники Amazon могут прослушивать голосовые записи пользователей, причем у некоторых сотрудников компании был доступ к месту положения пользователя и некоторым данным.

Общество Российский священник рассказал о разговоре с Чарльзом Дарвином и его раскаянии Протоиерей и духовник Алексеевского женского монастыря Москвы Артемий Владимиров заявил, что общался с ученым Чарльзом Дарвином, который умер в 1882 году.

Единоборства Сборная РФ установила рекорд прохождения трассы «Танкового биатлона» Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев рассказал, что на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019» российская сборная выполнила поставленную задачу за рекордное время — 18 мин. 55 сек.

Происшествия Очевидцы сообщают о взрывах на складе боеприпасов под Ачинском Под Ачинском прогремели взрывы. Об этом сообщают очевидцы. по данным местных сообществ, загорелся склад боеприпасов в д. Каменка.

Политика Рябков назвал США могильщиками ДРСМД США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Шоу-бизнес Молодая жена Цекало ответила на слухи о беременности Молодая жена российского продюсера Александра Цекало, актриса и модель Дарина Эрвин, прокомментировала слухи о своей беременности.