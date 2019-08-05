Экономика

«Известия»: в России появятся офисные медпунктыТАСС 01:56

Уточняется, что эти ведомства будут заниматься проработкой способов компенсации затрат работодателям в связи с открытием медкабинетов в компаниях. Как отмечают "Известия", появление медицинских работников на производстве упростит доступ к медпомощи. Система цеховых врачей была развита в СССР.
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с чего всё началось

Врачей пропишут: в России возродят офисные медпункты

В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия». Минздрав прорабатывает, как организовать их деятельность, а коллеги из других ведомств рассматривают возможность компенсировать работодателям затраты на открытие медицинских кабинетов из средств ФСС и ФФОМС.
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Life.ruвчера в 22:18

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RT на русскомвчера в 21:37

Минздрав хочет вернуть в российские офисы медпункты

РЕН ТВвчера в 17:28

«Известия»: в России появятся офисные медпункты

ТАСС01:56
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