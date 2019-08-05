Экономика
«Известия»: в России появятся офисные медпунктыТАСС 01:56
По данным издания, Минздрав до 20 августа предоставит в кабмин предложения по организации офисных медпунктов с учетом позиций Минтруда, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования (ФСС), Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерального фонда ОМС (ФФОМС).
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с чего всё началось
В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия». Минздрав прорабатывает, как организовать их деятельность, а коллеги из других ведомств рассматривают возможность компенсировать работодателям затраты на открытие медицинских кабинетов из средств ФСС и ФФОМС.Известиявчера в 17:01
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