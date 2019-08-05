В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия». Минздрав прорабатывает, как организовать их деятельность, а коллеги из других ведомств рассматривают возможность компенсировать работодателям затраты на открытие медицинских кабинетов из средств ФСС и ФФОМС.

с чего всё началось

Уточняется, что эти ведомства будут заниматься проработкой способов компенсации затрат работодателям в связи с открытием медкабинетов в компаниях. Как отмечают "Известия", появление медицинских работников на производстве упростит доступ к медпомощи. Система цеховых врачей была развита в СССР.

Политика Украинцы закатили истерику из-за российского флага в испанском отеле Украинский интернет-пользователь под ником David Plaster рассказал о "международном скандале" из-за российского флага в отеле в испанском городе Салоу.

Футбол Нигматуллин привел в академию «Локомотива» сына Сирило Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин, ныне занимающийся агентской деятельностью, привел в академию «Локомотива» 13-летнего сына бывшего игрока мини-футбольной сборной России Сирило — Энхи Мело.

Общество Названы самые популярные достопримечательности Москвы в Instagram Комитет по туризму города Москвы составил рейтинг самых популярных достопримечательностей столицы в Instagram.

Происшествия Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.

Политика Путин обсудил с Совбезом РФ ликвидацию пожаров и наводнений в Сибири В связи с масштабами последствий, президент РФ Владимир Путин присвоил наводнению статус ЧС федерального характера, а также подписал указ о ликвидации последствий паводка.

Футбол «Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.

Технологии Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.

Армия и оружие Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» Боевики атаковали рекативными снарядамизалпового огня российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии реактивными снарядами.

Армия и оружие Раскрыты характеристики новейших авиационных средств поражения «Гром» Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) рассказала об основных тактико-технических характеристиках новейших управляемых авиационных средств поражения (АСП) "Гром", сообщает ТАСС.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Технологии В «Яндекс.Такси» планируют измерять усталость водителей "Яндекс.Такси" совместно с компанией VisionLabs внедрит технологию мониторинга усталости водителей.

Наука 112-летняя рыба побила рекорд долголетия Новое исследование с использованием радиоуглеродного датирования описывает большеротого буйвола, который дожил до 112 лет, сокрушив предыдущий известный максимальный возраст для вида более чем в четыре раза.

Политика Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.

Политика Советник Зеленского заявил о вреде российских соцсетей для украинцев Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Фёдоров заявил, что не считает целесообразным снятие блокировки с российских социальных сетей, так как их «контент негативно влияет на украинцев».

Происшествия В автомобиль мэра Екатеринбурга въехал грузовик Автомобиль мэра Екатеринбурга Александра Высокинского попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Футбол Стартовала продажа билетов на матч Россия — Казахстан Стартовала продажа билетов на матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года между сборными России и Казахстана.

Политика В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.

Футбол «Спартак» и «Краснодар» узнали возможных соперников в еврокубках В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Своих потенциальных соперников узнали российские клубы.

Финансы Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.