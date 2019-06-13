Экономика
«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусорТАСС вчера в 21:45
Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
В России могут вновь вырасти тарифы на мусор. В них предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 00:55, Ашберн
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Чубайс предложил ввести в России новый налог
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 00:06
Технологии
Минобрнауки собирается выдавать электронные дипломы
Минобрнауки РФ заявило о том, что собирается начать выдавать электронные дипломы выпускникам ВУЗов.
Обновлено в 00:29
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Бари Алибасов остается в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 04:07
Кино
Роман Терри Пратчетта получит экранизацию
По данным портала, над созданием мультфильма работают Ulysses Filmproduktion и Cantilever Media.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью беспилотников
Обновлено вчера в 21:10
Общество
Двадцатка молодых и перспективных: рейтинг журнала РБК
Участники отобраны редакцией РБК и расставлены в произвольном порядке.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Корреспондент «Газеты.Ru» задержан на акции в центре Москвы
Корреспондент "Газеты.Ru" Павел Воронков задержан при освещении несанкционированной акции в центре Москвы.
Обновлено вчера в 07:55
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Общество
Названы любимые мультфильмы россиян
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Карлос Гон покинул совет директоров акционера «АвтоВАЗа»
Бывший президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон в мае покинул совет директоров Alliance Rostec Auto B.V. – нидерландского СП Renault и «Ростеха», которому принадлежит 100% «АвтоВАЗа».
Обновлено вчера в 18:58
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф в костюме жениха спровоцировал слухи о свадьбе
Отечественный рэп-исполнитель Гуф спровоцировал слухи о свадьбе после своей публикации в Instagram.
Обновлено в 00:23
Политика
В Раде правление Зеленского назвали катастрофой
Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено вчера в 22:33
Интернет
«Яндекс» и «Касперский» урезали функции приложений из-за политики Google
Что перестало работать В пресс-службе "Яндекса" подтвердили наличие проблемы и сообщили, что на последних версиях Android функция АОН в приложении "Яндекса" будет работать только у тех пользователей, которые выберут "Алису", а не Google Assistant, в качестве основного голосового помощника на своем смартфоне.
Обновлено в 00:30
Политика
Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной
«Думаю, оно сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в решении проблем внутри страны», — сказал Путин.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
В США мужчина подрался с медведем из-за собаки
В пригороде Лос-Анджелеса мужчина подрался с медведицей, которая напала на его собаку, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 20:26
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено вчера в 00:11
Политика
Парубий подписал закон об импичменте украинскому президенту
На Украине подписали закон об импичменте президенту. Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
Путин: ШОС стала серьезной и многоплановой организацией
Саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится в Бишкеке 13-14 июня Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала серьезной организацией, задачи которой привлекательны для многих стран Евразии.
Обновлено в 00:20
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Алена Водонаева: «Я пою лучше, чем Ольга Бузова»
Обновлено вчера в 13:00
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Гаджеты
Samsung улучшила камеру Galaxy S9 спустя год после выхода
Samsung представила июньское обновление фирменной оболочки One UI для Galaxy S9.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
В Екатеринбурге покончил с собой полковник МВД из Москвы
В екатеринбургской гостинице Marins Park Hotel покончил с собой полковник полиции, который прибыл в город для проведения инспекторской проверки в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.
Обновлено вчера в 12:28
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали сектор Газа в ответ на ракетный обстрел
Израильская авиация нанесла удар по "подземной инфраструктуре" палестинских боевиков в южной части сектора Газа.
Обновлено вчера в 23:33
Недвижимость
В Госдуму внесли законопроект о сроках продажи жилья без уплаты НДФЛ
Госдума рассмотрит законопроект о сокращении срока владения жильем, после которого его можно продать без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Обновлено в 00:38