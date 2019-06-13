Экономика

«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусорТАСС вчера в 21:45

Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".
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Чистота требует средств: в России предложили вновь поднять тарифы на мусор

В России могут вновь вырасти тарифы на мусор. В них предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту.
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